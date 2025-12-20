Cuidado con las estafas de la Lotería de Navidad: cómo detectarlas y no perder dinero estas navidades

Con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 a la vuelta de la esquina, la ilusión por el tradicional "Gordo" convive con un riesgo creciente: el de las estafas relacionadas con la compra y verificación de décimos. Cada año, millones de españoles compran participaciones con la esperanza de cambiar su suerte, pero también sube la actividad de ciberdelincuentes y timadores que aprovechan la temporada para intentar robar datos o dinero a quienes participan.

Ofertas sospechosas y ventas fuera de los canales oficiales

Uno de los fraudes más habituales tiene que ver con la venta de décimos a precios inferiores al oficial o a través de plataformas no autorizadas. Conviene recordar que cada décimo tiene un coste fijo de 20 euros y que sólo deben adquirirse en administraciones oficiales o en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las ofertas que prometen números "muy premiados", descuentos llamativos o ventas desde perfiles anónimos en redes sociales son una de las principales señales de alerta. En muchos casos, el comprador nunca llega a recibir el décimo o descubre después que se trata de una falsificación.

Mensajes que anuncian premios que no existen

Otro clásico de estas fechas son los correos electrónicos, SMS o mensajes de WhatsApp que aseguran que el destinatario ha ganado un premio, incluso aunque no haya participado en ningún sorteo. Estos mensajes suelen incluir enlaces o solicitudes de datos personales y bancarios.

Las autoridades insisten en que Loterías y Apuestas del Estado no comunica premios por correo electrónico ni por mensajes privados, ni solicita pagos previos para gestionar el cobro. Ante este tipo de comunicaciones, la recomendación es clara: no responder y no pinchar en enlaces sospechosos.

Décimos falsos: cómo detectar un billete fraudulento

La venta de décimos falsificados, tanto en internet como en mercados informales, es otro de los riesgos más frecuentes. Para comprobar la autenticidad de un décimo, es importante fijarse en varios detalles: la calidad del papel, la nitidez de la impresión, la ausencia de tachaduras o sobreimpresiones y la correcta lectura del código de barras.

Además, se aconseja verificar el décimo en la app oficial o en puntos autorizados, evitando confiar únicamente en fotografías o capturas enviadas por terceros.

Compartir décimos también tiene riesgos

Compartir un décimo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo es una práctica habitual, pero no está exenta de problemas. Enviar una foto por WhatsApp sin dejar constancia clara de la participación puede generar conflictos si el número resulta premiado.

Los expertos recomiendan guardar justificantes de pago, hacer copias firmadas del décimo y dejar por escrito el reparto del premio, para evitar malentendidos posteriores.

Phishing y páginas falsas que imitan a las oficiales

En paralelo, aumentan las estafas de phishing y smishing, con páginas web que imitan a las oficiales para robar datos personales. Antes de introducir cualquier información, conviene comprobar siempre la dirección web y acceder directamente desde buscadores fiables o aplicaciones oficiales.

La prudencia, la mejor aliada en Navidad

La Lotería de Navidad sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas, pero la ilusión no debe ir acompañada de descuidos. Comprar sólo en canales oficiales, desconfiar de mensajes inesperados y proteger los datos personales son pasos esenciales para que la experiencia termine, como mínimo, sin pérdidas.