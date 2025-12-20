Más de 2.600 trabajadores de Mercadona en Cádiz tendrán una semana más de vacaciones y una mensualidad extra en 2026

La cadena de supermercados Mercadona cuenta en la provincia de Cádiz con algo más de 50 tiendas en las que trabajan más de 2.600 empleados en total. Estos trabajadores, al igual que el resto de operarios que la compañía de Juan Roig tiene por toda España y Portugal (110.000 en total) se beneficiarán de una medida aprobada este viernes 19 de diciembre por el Comité de Dirección de Mercadona y que entrará en vigor en 2026. En concreto, la compañía ha acordado ampliar el periodo de vacaciones en una semana más para todos sus trabajadores y ofrecer una gratificación extraordinaria de una mensualidad. Ambas medidas supondrán un coste de 380 millones de euros para la cadena valenciana.

Una semana más de vacaciones para los trabajadores de Mercadona

El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía. Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste de 100 millones de euros anual, el modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando. Una relación que permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta.

Una mensualidad extra en 2026

En este mismo sentido, el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Con esta decisión, Mercadona reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025.

Con estas medidas, que supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros, Mercadona demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores.

Cómo trabajar en Mercadona

La única manera de trabajar en Mercadona es creando un perfil de candidato en su respectivo Portal Empleo. Para acceder a él deberás ir a www.mercadona.es, en el apartado 'Trabaja con Nosotros'. Una vez que se ha credo la inscripción, sería tan sencillo como estar pendiente de las vacantes que vayan publicando en su web y apuntarse en las que se ajusten a nuestras preferencias.

Hay que tener en cuenta además que Mercadona reformó hace poco su portal de empleo (el anterior, por ejemplo, no guardaba los perfiles y había que inscribirse vacante por vacante, repitiendo los datos en cada ocasión). Con el sistema actual, se crea un perfil único que se mantiene activo en la plataforma y que se va vinculando a las ofertas laborales. También permite hacer un seguimiento de los procesos de selección en los que estemos incluidos, o incluso que Mercadona contacte proactivamente con candidatos que encajen en un determinado perfil.