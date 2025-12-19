El número de décimos de Lotería de Navidad que se compra en Cádiz

La gente de Cádiz fía su suerte al sorteo de la Lotería de Navidad, aunque de manera dispar. Unos apuestan por comprar pocos décimos y otros realizan un despliegue curioso en busca del ansiado premio que les permita tener un desahogo económico. Este lunes 22 de diciembre cientos de gaditanos volverán a estar pegado al televisor deseando escuchar, con esa voz tan aguda de los niños de San Ildefonso, los números que tienen impresos en su trozo de papel sellado por una Administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Un recorrido por la calle en los días previos al sorteo permite comprobar que, no se sabe si por las fechas navideñas, esta cita con el azar despierta más afición que cualquier otra que tiene lugar el resto del año. En Cádiz, uno de los sitios preferidos para abonar los 20 euros de un décimo es la administración de 'El Gato Negro' en la calle José del Toro. No es para menos, llevan tres años consecutivos en racha, dando premios a los gaditanos. El año pasado dieron 120.000 euros de dos quintos premios, el anterior llegaron a dar 400.000 euros de un décimo del Gordo.

A las puertas de 'El Gato Negro' pasaba una gaditana que no tuvo problemas en compartir cuál es su décimo fetiche, el que compra cada año. Como ya es tradición en muchas familias, lleva años jugando el mismo con la esperanza de que algún año esas navidades se inicien con una alegría económica. Dentro de la media de compra de cada gaditano que se sitúa en unos dos décimos y medio, con un gasto de 48 euros en 2023, esta ciudadana rompe todos los moldes. Para este 2025, asegura que "lleva" 20 décimos. Si bien es cierto que no todos esos son a título personal y muchos de ellos son a medias con familiares por lo que es difícil estimar el gasto total. Aunque, a buen seguro, que ese gasto supera con creces los 100 euros.

La tónica del gaditano es comprar uno en su ciudad natal en su administración de confianza y después comprar uno en cada ciudad visitada. La mayoría de los encuestados ha respondido que compran entre 2 y 3 décimos.