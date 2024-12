'Los Cuervos', la Antología de Martínez Ares, en el Palacio de Congresos de Cádiz: fecha, horario y entradas

Martínez Ares no estará en el COAC 2025 y las redes se llenan de mensajes.

Ha sido una de las grandes noticias de este próximo COAC 2025: Antonio Martínez Ares confirmó que finalmente su comparsa por no podría estar en el concurso del Carnaval de Cádiz, algo que deja un importante vacío para los aficionados. Unos problemas de salud del autor, con cefaleas crónicas tensionales, le han llevado a parar al no poder trabajar con normalidad para crear y sacar una nueva agrupación. "Es una lástima, pero es que así no puedo trabajar", decía Martínez Ares sobre su decisión.

No obstante, Martínez Ares no iba a desvincular del todo de la fiesta y al poco tiempo de anunciar su retirada de este año avanzaba que la agrupación iba a sacar una antología. "De momento, no tenemos nada: ni concepto, ni ideas, ni tipo, ni repertorio. Algo surgirá. Sólo sabemos que queremos hacer una antología y que se llamará 'Los Cuervos'.

Así lo anunció a principios de noviembre aunque sin dar muchos más detalles, algo que sí empieza a conocerse ya.

Fecha, horario y entradas de la antología de Martínez Ares

'Los Cuervos', la nueva antología de Martínez Ares, actuará los días 1 y 2 de marzo de 2025, sábado y domingo, en el Palacio de Congresos de Cádiz a las 18:00 horas. No es el único evento que tienen previsto: también tienen cerradas por ahora actuaciones en Málaga (9 de marzo), San Roque (25 de abril) y Madrid (26-27 de abril).

Las entradas para el concierto en Cádiz ya están disponibles esta web y se pueden comprar desde 25 euros (gastos de comisión no incluidos).