La comparsa de Martínez Ares anuncia una antología con nuevo nombre

Antonio Martínez Ares confirmó recientemente que su comparsa no estaría en el concurso del Carnaval de Cádiz 2025, dejando un importante hueco en el COAC y también entre los afcionados a la fiesta. Unos problemas de salud del autor, con cefaleas crónicas tensionales, le han llevado a parar al no poder trabajar con normalidad para crear y sacar una nueva agrupación. "Es una lástima, pero es que así no puedo trabajar", decía Martínez Ares sobre su decisión.

Sin embargo, su comparsa no estará del todo fuera del Carnaval el próximo año. A través de sus redes sociales, y tras reunirse el grupo en su local de ensayo, el grupo de Martínez Ares ha anunciado que prepararán una antología. Aún no tienen tipo, ni idea ni el repertorio que incluirán, apuntan, pero sí tienen ya un nombre: 'Los cuervos'. Así lo han confirmado con un vídeo en sus redes sociales con los componentes, que este miércoles se volvieron a encontrar en el local de ensayo.

Un hasta luego

A espera de más detalles, ya se sabe al menos que el reconocido autor gaditano no estará fuera del todo del Carnaval y se podrán escuchar sus letras seguramente en muchos teatros y lugares a la espera de su vuelta al COAC. La alegraía de sus seguidores no se han hecho esperar en redes como X.

Martínez Ares apuntaba que no concursar en 2025 "es un hasta luego, no un adiós definitivo". "Esperemos que poco a poco me vaya encontrando mejor y podamos volver", decía Antonio. Su nuevo adiós siempre ha sido muy temido por los carnavaleros. De hecho, en el final del popurrí de 'La ciudad invisible', cuando lanzó un adiós con la mano en la Gran Final, fueron muchos los que temieron una despedida. "No te vayas Antonio", le gritaron desde gallinero. Ahora no se va del todo, pero sí un poco.