Cuánto ha llovido en los municipios de Cádiz con la borrasca Claudia

La borrasca Claudia ha dejado un rastro de lluvias destacadas en buena parte de la provincia de Cádiz, donde durante varios días AEMET mantuvo avisos por precipitaciones, viento y fenómenos costeros. El impacto del temporal en la provincia no ha sido igual en todos los municipios aunque en la mayoría se han podido ver los estragos de esta borrasca que ha dejado más llenos los pantanos. Según el 112, el paso de Claudia dejó 155 incidencias en la provincia de Cádiz por anegaciones de vías públicas, viviendas, desprendimientos y ramas.. En la capital gaditana, la estación de AEMET registró hasta 22,6 litros por metro cuadrado tras desactivarse la alerta naranja.

Las lluvias de la borrasca Claudia en los municipios de Cádiz

Barbate: 19.8 (día 13) + 10 (día 14) + 19.2 (día 15) + 3.8 (día 16). Suman un total de: 52.8 mm .

Cádiz: 29.4 (día 13) + 36.6 (día 14) + 23 (día 15) + 4.6 (día 16). Suman un total de: 93.6 mm.

Chipiona: 20.2 (día 13) + 15 (día 14) + 22.2 (día 15) + 2.8 (día 16). Suman un total de: 60.2 mm .

Grazalema: 37.6 (día 13) + 109.7 (día 14) + 117.8 (día 15) + 26 (día 16). Suman un total de: 291.1mm .

Jerez de la Frontera: Aeropuerto 37.2 (día 13) + 41.4 (día 14) + 14.9 (día 15) + 3.7 (día 16). Suman un total de: 97.2mm.

Jimena de la Frontera: 18.6 (día 13) + 24.4 (día 14) + 26 (día 15) + 4 (día 16). Suman un total de: 73 mm.

Medina Sidonia: 41.2 (día 13) + 28 (día 14) + 35 (día 15) + 11.4 (día 16). Suman un total de: 115.6 mm .

Olvera: 14.2 (día 13) + 20.6 (día 14) + 12 (día 15) + 10 (día 16). Suman un total de: 56.8 mm.

Rota, Base Naval: 20.6 (día 13) + 21.4 (día 14) + 16 (día 15) + 3.6 (día 16). Suman un total de: 61.6 mm.

San Fernando: 44.6 (día 13) + 28 (día 14) + 25.9 (día 15) + 2.5 (día 16). Suman un total de: 101 mm.

San José del Valle: 41.6 (día 13) + 43.2 (día 14) + 25.4 (día 15) + 6.8 (día 16). Suman un total de: 117 mm.

San Roque: 12.6 (día 13) + 55.8 (día 14) + 29.2 (día 15) + 1.4 (día 16). Suman un total de: 99 mm.

Tarifa: 16.8 (día 13) + 47.2 (día 14) + 35.2 (día 15) + 6.2 (día 16). Suman un total de: 62.4 mm.

Vejer de la Frontera: 5.3 (día 13) + 7.4 (día 14) + 39.4 (día 15) + 4.8 (día 16). Suman un total de: 56.9 mm.

No todas las zonas de la provincia han sido igual de impactadas. Las áreas costeras (como Cádiz capital o Barbate) han visto lluvias significativas, si bien no necesariamente dramáticas, mientras que en la Sierra de Grazalema, la orografía favorece la condensación de humedad y puede haber acumulados localmente más elevados.

En la mayoría de los municipios el paso de la borrasca Claudia ha dejado episodio de lluvias mantenidas (chubascos intermitentes) junto con rachas de viento, algo típico de borrascas atlánticas que afectan al suroeste peninsular. Con el paso de los días, la intensidad de precipitaciones ha ido decayendo y el domingo fue el día que menos lluvia hubo generalizado en toda la provincia de Cádiz.

En la estación de El Bosque es la que destaca en cuanto a la lluvia, ya que según AEMET, tan sólo llovió un poco el 11 de noviembre, durante el resto de días no aparecen registros por precipitaciones. En algunos puntos de la provincia los días más lluviosos han sido el 13 y el 14 de noviembre, mientras que en otros han destacado el 14 y el 15 de noviembre.

Comienza el frío en la provincia de Cádiz

Después de varios días seguidos de lluvias, los gaditanos tienen una semana con menos precipitaciones, aunque se espera que siga lloviendo de manera intermitente a lo largo de la jornada de este lunes. Será a partir del martes cuando entre el frío de lleno en Cádiz. Las temperaturas mínimas irán en descenso de manera progresiva durante la semana y se instaurará de manera definitiva el tiempo más invernal.

Será a partir del jueves cuando empiecen a verse los termómetros con temperaturas bastante más bajas que las registradas hasta el momento. Se espera que a partir del jueves o el viernes, en su defecto, haya mínimas que ronden los 0 o 1 grados en la Sierra, 2-3 en la zona de la Campiña y entre 7 y 5 en la Bahía de Cádiz. Las máximas quedarán rondando los 15 grados.