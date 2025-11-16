La borrasca Claudia deja un domingo sin avisos en Cádiz: tras las lluvias, esto es lo que ocurrirá a partir del miércoles 19

El tiempo en Cádiz parece que tiende a recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Claudia durante estos días. La Agencia Estatal de Meteorología no tiene previsto ningún aviso por tormentas y lluvias en la provincia para este domingo 16 de noviembre y el lunes 17. Eso no implica que las lluvias hayan dejado de caer sobre la zona: Aemet mantiene la probabilidad de precipitaciones en el 100% en todas las comarcas gaditanas tanto para el domingo al completo como para la primera mitad del lunes lo que significa que las lluvias aún podrían hacer acto de presencia aunque eso sí, no serían tan intensas ni aguaceros como los registrados estos días atrás.

Lo que sí parece claro, y así avanzan los modelos meteorológicos, es que tras las lluvias de Claudia el tiempo en Cádiz sufrirá otro cambio a partir del miércoles 19 de noviembre. Ese día comenzará a llegar a la Península "la primera advección contundente de aire polar de la temporada", lo que dejará un ambiente mucho más invernal en muchas zonas de la provincia de Cádiz.

'Claudia' ha dejado en Cádiz mucha agua y hasta 155 incidencias

La borrasca Claudia comenzó a descargar agua sobre la provincia el pasado jueves 13 de noviembre y, aunque las incidencias registradas no han sido especialmente graves en Cádiz, no es menos cierto que en estos días hay municipios en los que se han acumulado importantes cantidades de precipitaciones, localidades en los que prácticamente estaba toda la mañana o la tarde lloviendo y otros en los que se han registrado diluvios importantes de cierta consideración.

Según los datos recogidos por las estaciones pluviométricas de Aemet en la provincia, desde ese día 13 hasta el pasado sábado 15 de noviembre (la provincia llegó a estar bajo el aviso naranja por lluvias), estos son los datos registrados en apenas dos días a falta de ver cómo se resuelve el domingo y el lunes próximo.

Barbate 19.8 (día 13) + 10 (día 14) + 19.2 (día 15)

Cádiz 29.4 (día 13) + 36.6 (día 14) + 23 (día 15)

Chipiona 20.2 (día 13) + 15 (día 14) + 22.2 (día 15)

Grazalema 37.6 (día 13) + 109.7 (día 14) + 117.8 (día 15)

Jerez de la Frontera Aeropuerto 37.2 (día 13) + 41.4 (día 14) + 14.9 (día 15)

Jimena de la Frontera 18.6 (día 13) + 24.4 (día 14) + 26 (día 15)

Medina Sidonia 41.2 (día 13) + 28 (día 14) + 35 (día 15)

Olvera 14.2 (día 13) + 20.6 (día 14) + 12 (día 15)

Rota, Base Naval 20.6 (día 13) + 21.4 (día 14) + 16 (día 15)

San Fernando 44.6 (día 13) + 28 (día 14) + 25.9 (día 15)

San José del Valle 41.6 (día 13) + 43.2 (día 14) + 25.4 (día 15)

San Roque 12.6 (día 13) + 55.8 (día 14) + 29.2 (día 15)

Tarifa 16.8 (día 13) + 47.2 (día 14) + 35.2 (día 15)

Vejer de la Frontera: 39.4 (esta estación sólo incluye datos completos del días 15 de noviembre)

La borrasca Claudia ha dejado en total unas 155 incidencias en la provincia desde el comienzo del episodio de lluvias. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 han alertado de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

El frío llega a Cádiz tras el paso de la borrasca Claudia

Una vez termine de pasar por la Península la borrasca Claudia, en el lugar que ha estado ocupando la vaguada estos días se consolidará una potente dorsal que sustentará un anticiclón bastante estable a partir del martes y se extenderá hacia el norte. Este sistema de altas presiones, favorecerá el movimiento de masas de aire lejos de sus latitudes de origen. En el caso de la Península, llegarán masas de aire de procedencia marítimo polar o incluso ártica según los modelos meteorológicos con los que trabaja Meteored.

Estas masas de aire no son muy húmedas por lo que a priori no se esperan precipitaciones pero lo que sí garantizarán es el descenso térmico a valores más típicos de noviembre a partir del miércoles 19 de noviembre.

Según las previsiones de Aemet, este desplome de las temperaturas se hará más evidente en Cádiz a partir del jueves o el viernes 20-21 de noviembre y el sábado 22 ya será una realidad en toda la provincia, con mínimas que rondarán los 0 o 1 grados en la Sierra, 2-3 en la zona de la Campiña y entre 7 y 5 en la Bahía de Cádiz. Las máximas quedarán rondando los 15 grados.