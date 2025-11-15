La borrasca Claudia deja 155 incidencias en la provincia de Cádiz

La borrasca Claudia se está dejando notar en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía, con especial incidencia en Huelva. Ante esta situación que ha dejado intensas precipitaciones en todo el frente occidental andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado el cambio del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) a la fase de emergencia, en 'Situación Operativa 1', ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones y los avisos naranjas activos en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. En total se han registrado 155 incidencias en la provincia gaditana, ninguna grave.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños, por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Desde primeras horas de la tarde, los distintos portales meteorológicos como MeteoCádiz han advertido de la llegada de importantes frentes de lluvia "de intensidad torrencial y situaciones adversas con rachas muy fuertes de viento", fundamentalmente en la Bahía de Cádiz durante las primeras horas, además de Chipiona, Jerez, Medina, Barbate, Paterna, los municipios de la Sierra, Conil y Campo de Gibraltar. Desde AEMET Andalucía han recordado en todo momento que seguía activo el aviso naranja por "tormentas, lluvias, vientos y fenómenos costeros". La Agencia Estatal de Meteorología ha reflejado que en la estación de Grazalema se han acumulado 92,2 litros hasta las 20.30 de este sábado; 22,6 litros en la de Cádiz; 11,4 en Barbate; 22,2 litros en Chipiona; 14,4 en el aeropuerto de Jerez; 19,2 en Jimena; 31.8 en Medina; 15.8 en Rota; 25,3 en San Fernando; 19,2 en San José del Valle y 11,4 en San Roque.

Asimismo, durante toda la jornada, el 112 ha recomendado extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos para evitar riesgos asociados a la lluvia y el viento. Y es que Aemet mantiene activo el aviso naranja por lluvias en la provincia, prestando especial atención al último tramo de la jornada, en el que han caído acumulados de cierta importancia. El aviso amarillo por el fuerte viento de componente suroeste persistirá durante todo el día, mientras que este domingo, 16 de noviembre, se pone fin al aviso por incidencias meteorológicas.

Anegaciones y caída de árboles: hasta 155 incidencias

El número de incidencias atendidas desde el comienzo de las lluvias de la borrasca Claudia han alcanzado las 155 en la provincia de Cádiz, y han superado las 900 en total, la mayoría de ellas en Huelva (319), que se ha llevado la peor parte, además de Sevilla (289) y Cádiz. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 han alertado de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han informado concretamente hasta las 17.00 horas de varias intervenciones requeridas por la Policía Local para cortar y retirar ramas de árboles caídas a causa del viento en el pinar de los franceses de Chiclana y una en Medina, en la calle Puerta Jerez.

Cierre de parques y del catamarán

Las condiciones climatológicas han provocado que se mantengan suspendidas las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María. Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio están a disposición del público "servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso". En concreto, el servicio de la línea B-042 que une Cádiz con El Puerto de Santa María y el servicio respectivo a la línea B-065 entre Cádiz y Rota son los que se mantienen en suspenso.

Del mismo modo el Ayuntamiento de Chiclana y El Puerto de Santa María han decidido cerrar las instalaciones deportivas al aire libre y los parques públicos de la localidad ante la posibilidad de fuertes precipitaciones durante la tarde de este sábado.