‘Claudia’ aporta a los pantanos de Andalucía la mayor cantidad de agua desde marzo

A finales del pasado octubre, una tromba de agua dejaba cantidades más que significativas de precipitaciones. En aquella ocasión llovió mal; mucha cantidad en poco tiempo. Unido a la extrema sequedad del terreno –no había llovido desde el mes de mayo– hizo que toda esa cantidad de recursos se perdiera. La borrasca Claudia ha supuesto todo lo contrario; mucha cantidad de lluvia durante un periodo prolongado de tiempo que se ha dilatado hasta tres días. Los pantanos andaluces, en especial los de la cuenca del Guadalquivir han visto como sus recursos se incrementaban en más de 200 hectómetros cúbicos en apenas dos días.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir consultados por este periódico, los embalses de la cuenca más importante de la comunidad autónoma, han incrementado en casi 160 hectómetros cúbicos sus reservas de agua en las últimas horas. A esa cantidad hay que sumar los casi 42 hectómetros recogidos el sábado, lo que deja el total en 3.525 hectómetros cúbicos que suponen casi un 44% del total que pueden almacenar. Esta cantidad irá aumentando, aunque previsiblemente a mucho menor ritmo, con el paso de las horas. Tanto ríos como escorrentías se encuentran con niveles importantes que llegarán a los embalses de la cuenca, lo que también ayudará a incrementar sus recursos.

Las 49 instalaciones que componen la cuenca no vivían una situación similar desde hace ocho meses. En concreto desde la dana que asoló la comunidad autónoma y que produjo cuantiosas pérdidas a mediados de marzo. Concretamente, del 18 al 19 de marzo de este año, los embalses pasaron de 4.322 a 4.533 hectómetros cúbicos de agua embalsada, más de 200 hectómetros cúbicos en apenas 24 horas. Ni siquiera la borrasca, Nuria que llegó a Andalucía en abril, sumó tanta cantidad de agua.

Las aportaciones de Claudia permiten corregir el mal inicio del año hidrológico en la cuenca del Guadalquivir. Este se inició con 3.394 hectómetros cúbicos almacenados. Las cantidades recogidas en las últimas horas han permitido que, por primera vez en mes y medio, se supere esa cantidad de manera sobrada, con 131 hectómetros cúbicos más que cuando empezó. La última semana ha sido por entero la culpable de todo ello, ya que en los últimos siete días, los recursos disponibles para el abastecimiento y el riego, han crecido en 216 hectómetros cúbicos.

Mejor incluso se presentan las cifras del Sistema de Regulación General, es decir, aquellas reservas destinadas al riego de la campaña agrícola. Sólo ayer se añadieron más de 32 hectómetros cúbicos a su capacidad total que supera el 32% del total y se queda en 1.851 hectómetros.

Cuencas de Cádiz y Mediterráneas

Igualmente prometedora es la situación de las cuencas dependientes de la Junta. A falta de cerrar los resultados de los embalses onubenses del sistema Tinto-Odiel-Piedras-Chanza que serán más que satisfactorias a la luz de la cantidad de agua caída en la provincia a lo largo de las últimas horas, los otros dos sistemas sí han mejorado de manera notable su disponibilidad de recursos.

En las Cuencas Mediterráneas se han ganado apenas dos hectómetros cúbicos, aunque es en las provincias de Málaga, Granada y Almería donde menos ha llovido en las últimas horas. No obstante, según los modelos previstos por la Agencia Española de Meteorología para las próximas horas, la posibilidad de precipitaciones en esos lugares aumentará a lo largo de esta semana. En el sistema Guadalete-Barbate sí se ha notado la influencia de las lluvias, ya que se han incorporado al mismo más de 13 hectómetros cúbicos en las últimas horas. Esta cuenca tiene ya 687 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone un aumento de más de un 48% respecto al nivel que presentaba hace justo un año.

El balance global es más que positivo y lo será más a lo largo de las próximas jornadas. Será en ellas cuando se produzcan las grandes aportaciones de los caudales que, en prácticamente toda la comunidad autónoma, vienen crecidos por las lluvias de la borrasca.