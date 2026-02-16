Las consecuencias de los intensos temporales en Cádiz ya son visibles desde el espacio: las impactantes imágenes captadas por el satélite Sentinel-2

Los efectos de las lluvias intensas que se han registrado estas semanas pasadas en la provincia de Cádiz ya son visibles desde el espacio, al menos algunas de ellas. Orbitando alrededor de la Tierra se encuentra el satélite Sentinel-2, que ha sido el encargado de mostrar cómo se veía desde el espacio la provincia de Cádiz este fin de semana, aprovechando que los cielos han estado especialmente despejados. Y las instantáneas muestran de manera impactante uno de los efectos más destacados de estos días pasados de lluvias: el transporte de gran cantidad de sedimentos por los ríos gaditanos, que tiñen el Atlántico una vez desembocan en el mar.

La imagen la ha compartido el meteorólogo gaditano Manuel Salguero a través de su cuenta en X (antes Twitter) @EltiempoenCádiz. En ella se observa cómo buena parte del litoral atlántico gaditano está teñido de marrón precisamente por los sedimentos que estos días transportan dos ríos de gran caudal, como el Guadalquivir y el Guadalete, y que durante los últimos trenes de borrascas han centrado la atención de buena parte de la provincia.

Justo en la misma publicación, Pablo Soto, encargado de otro perfil meteorológico gaditano @weatherpablo, comparte otra imagen pero de la costa oriental, donde el río Guadiaro colorea también de marrón las aguas del Mediterráneo en este caso.

El impacto del río Guadalete en Cádiz

El aumento del caudal del Guadalete ha mantenido en vilo a buena parte de la provincia durante el pasado temporal. Las aguas de su tramo final del río, que arranca en la pedanía arcense de la Junta de los Ríos y que desemboca en El Puerto tras atravesar a un buen número de pueblos de la Sierra y un sinfín de enclaves rurales de Jerez, se han tragado campos, viviendas, y negocios.

Esta es la parte del mapa hidrológico de la provincia de Cádiz que estos días ha tomado más protagonismo porque todo el agua que ha caído en la Sierra de Grazalema ha llegado al río Guadalete, al que también han afectado los desembalses de los pantanos de Bornos y Arcos. Y con ese exceso de caudal ha ido bajando y recorriendo todo su cauce hasta su desembocadura en la Bahía de Cádiz.

La misión del satélite Sentinel-2 en el espacio

Según explica la Agencia Espacial Europea, los Sentinel son una nueva flota de satélites diseñada específicamente para proporcionar los abundantes datos e imágenes de que se nutre el programa Copernicus, de la Comisión Europea. Se trata de un programa único de vigilancia medioambiente que ayuda, a través de sus imágenes, a entender y abordar los efectos del cambio climático entre otras cuestiones.

De ahí la importancia que se les da a las imágenes que muestran los satélites, equipados con una innovadora cámara multiespectral de alta resolución, con 13 bandas espectrales que aportan una nueva perspectiva de la superficie terrestre y la vegetación. La combinación de la alta resolución y las nuevas capacidades espectrales, así como un campo de visión que abarca 290 kilómetros de anchura y sobrevuelos frecuentes, proporcionan vistas de la Tierra sin precedentes.

La misión se basa en una constelación de dos satélites idénticos en la misma órbita, separados por 180 grados, para lograr una cobertura y una descarga de datos óptimos. Cada cinco días los satélites cubren todas las superficies terrestres, grandes islas y aguas costeras.

La misión proporciona sobre todo información útil para las prácticas agrícolas y forestales, y para gestionar la seguridad alimentaria. Las imágenes de los satélites son empleadas para determinar varios índices vegetales, como el área con clorofila en la hoja y el contenido en agua, algo que es especialmente importante para predecir la producción de las cosechas, y para aplicaciones relativas a la vegetación de la Tierra.

Además de para vigilar el crecimiento de las plantas, Sentinel-2 puede mapear el estado y los cambios de la superficie terrestre, y observar las selvas. También alerta de la contaminación en lagos y aguas costeras. Las imágenes de inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos contribuyen a gestionar las consecuencias de estos desastres, y ayudarán en las tareas de ayuda humanitaria.