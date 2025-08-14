Concierto de Leiva en El Puerto: horarios, precios, entradas y cómo llegar

Leiva inaugura este fin de semana el cartel de la sexta edición del Cabaret Festival en El Puerto de Santa María. El músico madrileño hace parada en la localidad gaditana en el marco de su gira Tour Gigante con un concierto este sábado 16 de agosto en la Plaza de Toros.

Desde el comienzo de su carrera en solitario en 2012, el exvocalista de Pereza se ha consolidado como uno de los autores referentes en el panorama del rock en español, gracias a la fidelidad a su estilo único y personal. Recientemente, Leiva ha publicado su sexto álbum de estudio Gigante, que promociona en la gira actual junto a sus grandes éxitos como Sincericidio, Nunca debiste cruzar el Mississippi o Premio de consolación.

El cantante continúa su gira en El Puerto de Santamaría, después de recorrer la geografía española, incluidas dos fechas en el Movistar Arena de Madrid. Próximamente, Leiva ofrecerá otro concierto en Córdoba, Granada o el Palau Sant Jordi de Barcelona, antes de embarcarse en su gira latinoamericana por países como Chile, Argentina o México.

Horario y precio de las entradas para el concierto de Leiva en El Puerto

El concierto de Leiva en El Puerto de Santa María tendrá lugar en la Plaza de Toros este sábado 16 de agosto a las 22:00 horas. A la hora de redactar este artículo, las entradas de ruedo ya están agotadas, no obstante, todavía quedan pases para grada, que deberán adquirirse a través de la web oficial del artista.

Las entradas para grada, sin numerar, tienen un precio de 43 euros (39€ + 4€ de gastos de gestión). Se trata de un evento para todos los públicos, si bien, los menores que tienen 16 y 17 años deberán presentar una autorización firmada por su padre, madre o tutor junto a una fotocopia del DNI. Asimismo, los menores de 16 años deberán estar acompañados en todo momento por un adulto responsable.

Para evitar fraudes, las entradas serán nominativas y el límite de compra es de seis pases por persona. Los interesados dispondrán de 10 minutos para completar el proceso de compra y, una vez finalidad, recibirán un correo de confirmación. No obstante, 72 horas antes del concierto le llegará otra notificación para descargar las entradas que haya adqurido. La organización ha dispuesto el correo electrónico info@ayudaeventos.com para atención al público.

Cómo llegar al concierto de Leiva en El Puerto

La Plaza de Toros se encuentra en El Puerto de Santa María y actuará como sede del Cabaret Festival del 16 al 22 de agosto. Además del coche particular, los asistentes disponen de las siguientes alternativas de transporte público para acudir al recinto:

Algunas líneas del servicio municipal de autobuses Puerto Bus conectan directamente con la Plaza de Toros. Se trata de la línea 3 Valdelagrana-Costa Oeste y la línea 5 Poblado de Doña Blanca-Plaza de la Alhaja.

Valdelagrana-Costa Oeste Poblado de Doña Blanca-Plaza de la Alhaja. Las líneas de autobús metropolitano M-360, M-040, M-960, M-041 y M-061.

El cartel del Cabaret Festival para los próximos días lo completan otros artistas nacionales como El Arrebato (17 de agosto), Carolina Durante y Alcalá Norte (19 de agosto), Melody (20 de agosto) y Andy & Lucas (21 de agosto).