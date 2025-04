Concierto de Leiva en Cádiz: fechas de la gira y precio de las entradas

Leiva estará el próximo verano en la provincia de Cádiz presentando 'Gigante', su sexto álbum de estudio. Este disco que muestra una de las caras más introspectivas del cantante madrileño fue presentado por todo lo alto en La Revuelta de David Broncano. La gira por toda España hará una de sus parada en El Puerto de Santa María el próximo 16 de agosto.

El ex de Pereza dejó en La Revuelta el que será uno de los grandes momentos televisivos de la semana. Su interpretación de la canción 'El Polvo de los Días Raros' logró reunir como coristas en el escenario a artistas como Amaral, Iván Ferreiro, Santi Balmes, Rubén Pozo, Travis Birds, Dani Martín y Dani Fernández. Un buen colofón a una entrevista cargada de anécdotas y risas, como es habitual en el célebre programa de La 1. Una de las historias más interesantes fue la de cómo se fraguó la que es una de las mejores canciones del disco, 'Caída Libre', que cuenta con la colaboración de Robe. El mítico rockero extremeño no acostumbra a prestar su voz demasiado en temas ajenos. De ahí que Leiva contara cómo se dio, que fueron los ánimos de una amiga los que le llevaron a dar el paso definitivo y la alegría enorme que le dio que finalmente todo acabara en una canción, como acaban las buenas historias de los cantantes.

El último trabajo de Leiva gira en torno a la salud mental, con temas más reposados, quizá con menos estribillos de estadio de lo habitual. Los gaditanos podrán escucharlo el 16 de agosto en la plaza de toros de El Puerto de Santa María dentro del ciclo de conciertos Cabaret Festival. Las entradas están disponibles en la web oficial de Leiva por 42 euros más gastos en el ruedo y por 39 euros más gastos en la grada.

Gira completa de Leiva en 2025