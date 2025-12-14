Conchita, abuela cocinera, desvela su receta de las carrilleras: "Tienen proteína y poca grasa"

La cocina tradicional gana puntos en la elaboración de los platos de las navidades y es que se mantienen las tradiciones a todos los niveles, por esta razón la carrillera pueden ser una opción perfectamente válida y económica para estas fechas. Conchita Polo es una abuela que se dedica a las redes sociales a sus 84 años y con sus conocimientos de la cocina tradicional enseña cómo se elaboran recetas de toda la vida.

En esta ocasión, Polo se ha decantado por hacer unas carrilleras con salsa de verduras, un clásico infalible y que es todo un deleite para el paladar. Esta plato altamente nutritivo tiene ingredientes sencillos, hasta los cocineros más inexpertos pueden atreverse con ellas. Además, en Navidad se tiende a comer más de la cuenta y este manjar "tiene proteína y poca grasa", así lo afirma Conchita.

Receta paso a paso de las carrilleras de Conchita

Ingredientes

4 carrilleras (de cerdo)

1 cebolla

2 zanahorias

1 puerro

2 dientes de ajo

Orégano

Pimienta negra

Tomate frito (o natural)

Harina (para enharinar la carne)

Vino tinto

Sal al gusto

Aceite para freír (oliva o suave)

Receta paso a paso

Preparar las carrilleras: Sazona las carrilleras con sal y pimienta. Luego, pásalas por harina para enharinarlas ligeramente. Esto ayudará a sellarlas y darle cuerpo al guiso. Sellar la carne: Calienta un buen chorro de aceite en una olla (una olla exprés acelera los tiempos). Dora las carrilleras por ambos lados hasta que cojan color. Una vez doradas, retíralas y reserva. Pochar las verduras: En el mismo aceite donde sellaste la carne, añade la cebolla, el puerro, las zanahorias y los ajos, todo bien picado. Añade una pizca de sal y mueve bien hasta que la verdura esté blanda y translúcida. Condimentar y agregar tomate: Incorpora orégano y pimienta negra al sofrito. Luego añade el tomate frito (o natural) y remueve bien para mezclar todos los sabores. Volver a poner la carne: Regresa las carrilleras a la olla, mezclando con el sofrito con tomate. Añadir el vino: Vierte vino tinto hasta cubrir ligeramente la carne y sube el fuego para que el alcohol se evapore durante unos 5–10 minutos. Esto concentrará el sabor. Cocción lenta: Si usas olla exprés: cierra y cocina unos 40 minutos. Si optas por una olla convencional, cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 1 hora — hasta que la carne esté tierna y comience a deshacerse. Triturar la salsa: Una vez cocinada la carne, retira las carrilleras y tritura la verdura con la salsa hasta lograr una textura suave y cremosa. Luego, devuelve la carne a la salsa. Este paso da un toque más homogéneo y sofisticado al guiso. Dar un hervor final: Deja que todo cueza junto un par de minutos más para que la carne se impregne bien de la salsa. Ajusta de sal y pimienta si hace falta. Servir y disfrutar: Acompaña con puré de patatas, pan crujiente, arroz o incluso unas patatas asadas. Lo importante: mojar bien en la salsa. Conchita asegura que “con poca grasa, muchas proteínas… y un sabor de casa” es la receta perfecta.

Esta elaboración se puede hacer tanto en olla exprés como en una olla normal, lo que sí que hay que tener en consideración es el tiempo que se invierte en elaborarlo. Con olla exprés serán un total de 40 minutos aproximadamente y si no se opta por esta opción puede ser una hora y media. El acompañamiento también está sujeto al tiempo y el gusto de los comensales.