Chupa Chups estrena su nuevo envoltorio fácil de abrir y lanza un reto "imposible" en redes

Abrir un Chupa Chups ha sido durante décadas una escena familiar para muchos consumidores: girar el envoltorio, tirar del plástico y, en más de una ocasión, acabar recurriendo a los dientes. Esa pequeña dificultad se convirtió con el tiempo en un comentario habitual entre quienes compraban el popular caramelo. Ahora, la marca ha decidido darle la vuelta a esa situación con un nuevo envoltorio más fácil de abrir y una campaña en redes sociales que juega precisamente con esa fama.

La compañía ha presentado un rediseño del packaging pensado para simplificar la apertura del caramelo. Para acompañar el lanzamiento, ha puesto en marcha un reto en internet que plantea lo contrario: un Chupa Chups prácticamente imposible de abrir.

Un nuevo envoltorio para mejorar la experiencia

El cambio responde a años de comentarios de consumidores que señalaban la dificultad de abrir el clásico envoltorio del caramelo con palo. Lo que empezó como una broma recurrente en redes sociales acabó convirtiéndose en un aspecto que la propia marca decidió revisar.

Tras varios procesos de prueba, la compañía ha desarrollado un sistema de apertura más sencillo, pensado para que el consumidor pueda retirar el envoltorio con mayor rapidez.

El reto, según explican desde la marca, era encontrar un equilibrio entre facilidad de uso, conservación del producto y seguridad alimentaria. El caramelo debía seguir protegido, pero sin obligar al consumidor a luchar con el plástico.

El nuevo formato mantiene la imagen tradicional del producto, pero incorpora un diseño que permite abrir el envoltorio con menos esfuerzo. La distribución del nuevo packaging ya ha comenzado en varios países europeos y llegará de forma progresiva a los puntos de venta en España durante las próximas semanas.

El Chupa Chups "imposible"

Para presentar esta novedad, la marca ha decidido hacerlo con humor. La campaña gira en torno al llamado 'Chupa Chups Imposible', una versión del caramelo con un envoltorio diseñado para ser extremadamente difícil de abrir.

Algunos de estos caramelos han sido enviados a creadores de contenido e influencers, que han compartido en redes sus intentos por desenvolverlo. En muchos casos, los vídeos muestran cómo pasan varios segundos —o incluso minutos— tratando de abrirlo sin éxito.

La gracia del experimento aparece al final: dentro del envoltorio imposible se encuentra el nuevo Chupa Chups con el sistema de apertura mejorado. La acción ha sido desarrollada junto a las agencias Dentsu Story Lab y Dentsu X, responsables de convertir una simple mejora del producto en una campaña pensada para circular en redes sociales.

Cuando una crítica se convierte en campaña

Durante años, la dificultad para abrir un Chupa Chups fue objeto de bromas y comentarios entre consumidores. Lejos de ignorarlo, la marca ha optado por integrar esa percepción en su comunicación. La estrategia convierte una crítica conocida en una historia que conecta con los consumidores, algo cada vez más habitual en campañas pensadas para redes sociales.

Con este lanzamiento, la compañía no solo introduce una mejora práctica en el producto, sino que también aprovecha ese pequeño cambio para interactuar con los usuarios de redes sociales. Un ejemplo de cómo un detalle tan simple como el envoltorio de un caramelo puede terminar convirtiéndose en el centro de una campaña que mezcla producto, humor y participación en redes.