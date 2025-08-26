La chef gaditana María Lo conquista con su receta de berenjenas rellenas con queso fresco de Chiclana

La chef gaditana María Lo vuelve a demostrar que la cocina sencilla puede convertirse en todo un festín de sabores si se prepara con mimo y con los ingredientes adecuados. En esta ocasión, la creadora culinaria propone una receta de berenjenas rellenas de carne picada ahumada, tomate y un gratinado irresistible de queso fresco de Chiclana de la Frontera y parmesano. Un plato que, además de ser muy completo, ofrece la posibilidad de jugar con diferentes métodos de cocción para conseguir ese característico toque ahumado que tanto gusta.

Un plato que se adapta a cualquier cocina

La clave de la receta está en el asado de las berenjenas, que se pueden preparar de varias formas en función de los recursos que se tengan en casa. María Lo explica que, aunque la opción más sabrosa es hacerlas a la brasa en una barbacoa o en un kamado (horno japonés), también se pueden asar en el horno convencional. Basta con envolverlas en papel de aluminio y cocinarlas entre 30 y 40 minutos a 180 grados, o bien colocarlas directamente en una bandeja con un chorrito de aceite y darles la vuelta para que se asen por todas sus caras.

Para quienes buscan un resultado similar al de la brasa, existe un truco casero: envolver las berenjenas en papel de aluminio y colocarlas directamente sobre el fuego de la cocina. Girándolas cada pocos minutos, se consigue un asado uniforme con un sabor ahumado sorprendente, ideal para los amantes de este matiz.

Ingredientes (para 2-3 personas)

Para el relleno de carne

500 g de ternera ahumada Rooftop Smokehouse (Chiclana)

1 cebolla dulce mediana

3 dientes de ajo

150 ml de vino Oloroso

6-8 cucharadas soperas de tomate frito casero

Sal y pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Para la berenjena

2 berenjenas medianas

10 lonchas de queso fresco (o cualquier queso que funda bien)

Parmesano rallado

Asar las berenjenas

María Lo propone varias opciones para asarlas:

A la brasa en barbacoa o kamado, envueltas en papel de plata durante 20-30 minutos.

envueltas en papel de plata durante 20-30 minutos. En horno convencional , a 180 ºC durante 30-40 minutos, con o sin papel de plata.

, a 180 ºC durante 30-40 minutos, con o sin papel de plata. Directamente en el fuego de la cocina, también envueltas en papel de plata, girándolas cada 5-8 minutos durante unos 20-30 minutos.

El objetivo es que queden blandas por dentro y con un ligero sabor ahumado.

Preparar el sofrito

Mientras tanto, pelamos y picamos la cebolla muy fina y rallamos los tres dientes de ajo. En una cazuela amplia ponemos un buen chorro de aceite de oliva y pochamos a fuego medio con una pizca de sal durante unos 20-25 minutos, hasta que la mezcla quede bien caramelizada.

Incorporar la carne

Añadimos la carne de ternera ahumada picada y subimos el fuego. Cocinamos hasta que esté suelta, dorada y se haya evaporado el agua que pueda soltar. Salpimentamos de nuevo.

Añadir el vino y el tomate

Agregamos el vino Oloroso, dejamos que reduzca un poco y después incorporamos el tomate frito casero. Cocinamos a fuego medio durante 40-50 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta obtener una boloñesa espesa y con mucho sabor.

Si se prefiere una versión rápida, basta con reducir el vino a fuego fuerte y cocinar el tomate durante 10-12 minutos sin dejar de remover.

Vaciar las berenjenas

Cuando estén listas, las sacamos del horno o la barbacoa, las partimos por la mitad y, con cuidado de no romper la piel, retiramos la pulpa con una cuchara. La picamos finamente y la mezclamos con la boloñesa. Cocinamos 10 minutos más para integrar los sabores.

Montar y gratinar

Rellenamos cada mitad de berenjena con la mezcla de carne y pulpa. Colocamos encima las lonchas de queso fresco y espolvoreamos con parmesano rallado. Gratinamos a alta temperatura hasta que el queso esté bien fundido y con un toque dorado.

Una receta con sello gaditano

El resultado son unas berenjenas jugosas, sabrosas y con un toque ahumado que recuerda a la brasa, pero que se pueden preparar fácilmente en casa. Una forma de poner en valor del queso fresco de Chiclana, que aporta carácter y personalidad a un plato de toda la vida. Con esta propuesta, la chef gaditana vuelve a demostrar que se puede elevar un plato tradicional a otro nivel jugando con los tiempos, el fuego y, sobre todo, con la calidad del producto.