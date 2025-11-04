Un chalet en Cádiz que vale casi como un buen piso

"Esta es una de las escasas oportunidades para adquirir una vivienda independiente totalmente integrado en el núcleo urbano de Cádiz". Así se explica en el anuncio donde se pone a la venta un chalet en la capital gaditana, uno de los pocos que ya quedan en pie en la ciudad y que, a diferencia de otros precios de este tipo de construcciones, no llega a las siete cifras.

La casa, en el barrio de La Laguna, está ahora a un precio de 690.000 euros. En el mismo barrio se encuentran pisos por más de 400.000 euros y algún chalet que queda en pie llega al millón. Si bien, esta propiedad ha bajado de precio en los últimos meses y necesita ser reformada, según se apunta en la publicación del portal Idealista.

El precio se igualda con el de viviendas y pisos en Cádiz. De hecho, en el portal podemos encontrar más de treinta anuncios de de venta de pisos que superan los 600.000 euros. Aunque en metros cuadrados igualan o superan al chalet, ese se presenta como construcción independiente, unas de las pocas que quedan en la ciudad.

La vivienda tiene 280 metros cuadrados, cinco habitaciones y garaje incluido. Está construida sobre una parcela de 260 m2, y capacidad de aparcar en superficie dos vehículos. "Desde el jardín, se accede por unas escaleras a un amplio tendedero techado, con múltiples posibilidades de uso, y a una gran azotea solárium. Con dos plantas, cocina independiente, un salón, cinco dormitorios y dos baños necesita ser reformada, "pudiéndoe obtener una excepcional, única y exclusiva vivienda como no podrá haber otra igual en todo Cádiz", explican.

En la ciudad de Cádiz quedan ya muy pocos chalets, entendidod como edificaciones independentientes y sus espacios al aire libre. Sí se pueden encontrar a la venta edficios completos, con precios que superan los dos millones de euros.

En el mismo barrio de La Laguna, ubicado a tres minutos caminando de la playa Victoria, hay a la venta otro chalet por un millón de euros, con jardín delantero, porche y con sitio para cinco vehículos.

En Cádiz hay pisos que alcanzan el precio de 1,3 millones de euros en la zona de Bahía Blanca. Tmabién hay algún piso o ático en el centro histórico por el millón.