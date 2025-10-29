Así es el impresionante chalet en venta en Cádiz de más de 3,5 millones de euros

En una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la costa gaditana se encuentra una espectacular villa que parece sacada de una revista de arquitectura. Esta impresionante propiedad, valorada en más de 3,5 millones de euros, combina el encanto del estilo andaluz con el lujo moderno y unas vistas que conquistan desde el primer vistazo.

Una villa que redefine el concepto de exclusividad

La vivienda, de más de 1.000 metros cuadrados construidos, se levanta sobre una amplia parcela de 3.559 m² rodeada de vegetación, privacidad y calma. Desde el primer momento, el diseño de la casa transmite elegancia: una entrada de doble altura da la bienvenida a los visitantes y marca el tono de la arquitectura luminosa y abierta que predomina en toda la propiedad.

El corazón de la villa está en su gran salón principal, con acceso directo a una terraza que envuelve la piscina privada. Desde allí, las vistas son simplemente espectaculares, con el verde del jardín como telón de fondo.

Espacios amplios, pensados para disfrutar

La distribución interior se divide en tres plantas, cada una con un propósito muy bien definido. En la planta principal se encuentra la zona de día, con una amplia cocina familiar de dos niveles, zona de comedor informal y una chimenea que aporta calidez al ambiente. Junto a ella, un comedor formal y un dormitorio principal en suite completan un espacio ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

La planta superior alberga tres dormitorios en suite, todos con balcones privados que ofrecen rincones de tranquilidad y vistas despejadas. En el nivel inferior, el jardín se convierte en protagonista: además de varios dormitorios adicionales, esta zona incluye una bodega climatizada, una sala de juegos y un área sin desarrollar que brinda posibilidades infinitas —desde un gimnasio o un cine privado, hasta un spa o zona wellness—.

Un refugio con todo lujo de detalles

Entre los múltiples atractivos de esta villa, destaca un apartamento independiente de un dormitorio con acceso exterior, ideal para invitados o personal de servicio. También cuenta con una zona de barbacoa junto a la piscina, perfecta para disfrutar del clima gaditano durante todo el año.

La orientación sur garantiza luz natural durante todo el día, mientras que los materiales de alta calidad y los acabados cuidados hacen de esta casa un verdadero refugio de lujo. La propiedad dispone de nueve habitaciones, diez baños, amplias terrazas y garaje incluido en el precio.

Una ubicación que lo tiene todo

Aunque la discreción es parte del encanto de esta villa, su entorno es uno de los más codiciados de la provincia de Cádiz. Se trata de una zona privada y tranquila, ideal para quienes buscan desconectar, pero sin renunciar a los servicios y comodidades que ofrece la costa gaditana.

La combinación de arquitectura tradicional andaluza, amplios espacios, privacidad y vistas incomparables hacen de esta propiedad una joya dentro del mercado inmobiliario de lujo en Cádiz. Una oportunidad única para quienes buscan vivir el estilo de vida mediterráneo con todas las comodidades modernas.

En definitiva, este chalet no es solo una vivienda: es una experiencia. Su equilibrio entre elegancia, confort y exclusividad lo convierte en un auténtico sueño hecho realidad para quienes buscan algo más que una casa frente al sol de Andalucía.