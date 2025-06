El cardiólogo Aurelio Rojas habla de los beneficios de comer más de un huevo a la semana: "Reduce el riesgo de Alzheimer"

¿Y si un simple gesto como comer huevos con frecuencia pudiera ayudar a proteger tu memoria? El cardiólogo y divulgador Aurelio Rojas ha compartido en sus redes sociales un hallazgo que no deja indiferente: comer más de un huevo a la semana podría reducir hasta en un 47 % el riesgo de desarrollar Alzheimer.

La afirmación se basa en un estudio publicado en The Journal of Nutrition en 2024, uno de los más sólidos hasta la fecha sobre dieta y salud cerebral. Realizado en el marco del Rush Memory and Aging Project (EE.UU.), el trabajo siguió durante casi siete años a 1.024 personas mayores, con una edad media de 81 años.

Los resultados fueron claros: quienes comían más de un huevo semanal presentaban un riesgo significativamente menor de sufrir Alzheimer (HR ≈ 0,53). Pero eso no es todo. En un subgrupo de participantes que donaron su cerebro a la ciencia (578 personas), los investigadores también encontraron menos signos patológicos de la enfermedad entre los que consumían huevos con mayor frecuencia.

¿La clave? La colina, un nutriente esencial del que los huevos son una fuente excepcional. Según el propio estudio, cerca del 40 % del efecto protector observado podría explicarse por la colina, que interviene directamente en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor vital para funciones como la memoria, el aprendizaje y la atención.

Rojas destaca que un solo huevo aporta alrededor de 150 miligramos de colina, lo que representa un 25 % del valor diario recomendado. Pero además, los huevos contienen otros aliados del cerebro: ácidos grasos omega-3 (DHA), luteína y zeaxantina, todos ellos implicados en la protección de las neuronas frente al deterioro cognitivo.

Este nuevo estudio no está solo. En 2023, un trabajo con más de 125 000 participantes del UK Biobank ya relacionó una ingesta moderada de colina (unos 354 mg/día) con una reducción del riesgo de demencia del 23 %.

En palabras de Rojas: "Aeguráte de uncluir la yema y toma al menos un huevo a la semana si quieres estar bien". Aunque el cardiólogo recuerda que ningún alimento es milagroso por sí solo, sí insiste en que integrar fuentes de colina y antioxidantes naturales en una dieta equilibrada, rica en vegetales y baja en ultraprocesados, es una de las mejores inversiones para el cerebro que podemos hacer.