Caos con las balizas V-16 de la DGT: cuatro modelos dejan de estar homologados y se pueden seguir usando los triángulos

Las balizas V-16 para señalizar emergencias y averías en las carreteras son de obligado uso desde este jueves 1 de enero, sin embargo el sistema arranca con caos generalizado principalmente por dos últimas decisiones de las DGT que ha generado intranquilidad e incertidumbre a unos conductores que han lidiado con este tema durante todo el año.

Balizas V-16 junto con los triángulos de emergencias

La primera decisión se produjo casi al filo del final de 2025 y a las puertas de la inicio de la obligatoriedad de uso de las balizas V16. En un giro inesperado de los acontecimientos, la DGT publicó el pasado 29 de diciembre la Instrucción 2025/20 donde se desdecía sobre la exclusividad de las balizas para la señalización de emergencias en las carreteras para dejar abierta la puerta a un uso compartido con los tradicionales triángulos. Es decir, que el conductor podría usar las balizas y seguir bajándose del vehículo para colocar los triángulos para señalizar un obstáculo en la calzada y que tal acto no sería motivo denuncia. En concreto, la orden expone lo siguiente:

"El próximo 1 de enero de 2026 entra en vigor la obligatoriedad de que todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías, autobuses y conjuntos de vehículos no especiales lleven entre su dotación el dispositivo de preseñalización de peligro luminoso y conectado V-16."

"Por su parte, el artículo 130 del Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, dispone cómo se debe proceder en caso de inmovilización del vehículo, indicando que, sin perjuicio de encender la luz de emergencias si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición y gálibo, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear el dispositivo de preseñalización de peligro reglamentario para advertir de dicha circunstancia".

"Sin perjuicio de lo anterior, un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia".

La instrucción, que firma el Director General de Tráfico Pere Navarro, se envía a todas las unidades del organismo para su conocimiento.

Instrucción 2025/20 de la DGT

Retiran la homologación a 4 modelos de balizas V-16

La segunda decisión, también ocurrida en este mes de diciembre, es que la DGT ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V-16 que hasta finales de 2025 se podían encontrar en el mercado. La medida, de nuevo, ha generado intranquilidad, inseguridad y desasosiego entre los miles de conductores que ya habían adquirido alguno de estos modelos antes de la retirada de su homologación y que con anterioridad sí estaban permitidos por la propia DGT. ¿Qué ocurre ahora sí tengo una baliza que ya no está homologada, tengo que devolverla, me devuelven el dinero? Muchas preguntas entre conductores que se habían dotado del aparato para evitar las multas.

Los modelos afectados por esta decisión son:

Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon SL)

Los tres primeros modelos son de fabricación china, mientras que el cuarto se ha fabricado en España.

Sobre lo que ocurrirá con los compradores de estas marcas, la DGT no ha emitido ningún comunicado oficial aunque Facua-Consumidores en Acción sí ha podido confirmar con el departamento que dirige Pere Navarro que "los motivos de esta retirada han sido administrativos y no técnicos. En unos casos han sido retirados a petición de los propios interesados y en otros porque finalizó su vigencia y no fueron renovados".

La asociación informa a su vez, y esto es lo más importante para los compradores, "que el uso de los dispositivos que hayan sido adquiridos con anterioridad a su pérdida de vigencia es seguro para los conductores y podrán seguir usándose a partir del 1 de enero de 2026 al cumplir con todas las especificaciones técnicas".

En la página web de la DGT se pueden consultar las marcas y modelos certificados.