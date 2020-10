Más cambios en la TDT que afectan a 17 municipios de la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz estará afectada en la madrugada del 13 al 14 de octubre por el cambio en las frecuencias de emisión de la TDT, por lo que los usuarios deberán resintonizar sus televisores a la mayor brevedad y adaptar su sistema de antena.

Es imprescindible resintonizar los televisores y adaptar el sistema de antena, si aún no se ha hecho, para seguir viendo La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan. Este cambio se produce por la liberación del Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz, según han informado desde Radio Televisión Española. Los cambios se producen en el RGE-1 (La 1, La 2 y Canal 24 Horas) y en el RGE-2 (Clan y Teledeporte) y afectarán a municipios el oeste y este de la provincia gaditana.

En el oeste de Cádiz se realizará un cambio de canal directo en el RGE-1. Dejará de emitir en el canal 57 para empezar a emitir en el canal 22. Los centros emisores afectados son los de Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera, Barbate, Bornos, Conil, El Gastor, Jerez, Orange Tarifa III, PRado del Rey, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil, Tarifa, Ubrique II y Vejer. La población afectada será de 1.002.266 personas.

En el este de la provincia se va a proceder a efectuar cambios de canal, de forma directa, en el RGE-1, múltiple que dejará de emitir en el canal 57 para empezar a emitir en el canal 22. Los centros emisores afectados serán los de Algeciras, Los Barrios, Benahavis y San Roque, y San Roque Estación, además de Benaoján e Igualeja.

Además, en esta provincia también se producirá en la misma fecha CESE DE SIMULCAST en el RGE-2 en los centros emisores de Algeciras, Los Barrios, Benahavis y San Roque, donde se deja de emitir en el canal 27 para emitir sólo en el canal 45. La población afectada es de 330.903 habitantes.

¿Qué implica el Segundo Dividendo Digital?

El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas. En cualquier caso es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora.

No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT

La ciudadanía puede informarse en www.televisiondigital.es y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879