Cambio radical en la vida de Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación por su adicción a las drogas: "Estaré completamente incomunicado"

Adrián Rodríguez ha vuelto a dar un giro inesperado a su vida. El actor, conocido por su papel en Los Serrano y por su paso por programas como Tu cara me suena, ha anunciado que regresa a un centro de rehabilitación para continuar su tratamiento contra la adicción a las drogas. Lo ha hecho a través de un comunicado que él mismo ha firmado y compartido en redes sociales, en el que muestra un sincero ejercicio de autocrítica y vulnerabilidad.

Después de varios meses instalado en Chiclana de la Frontera, donde buscaba tranquilidad y una rutina lejos del ruido mediático, el intérprete ha reconocido que su proceso de recuperación no ha sido lineal. "Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad", ha confesado. "Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento", añadía con honestidad.

Adrián marca distancia y afirma que volverá cuando se "encuentre bien"

Adrián Rodríguez, de 36 años, explica que ha tomado la decisión por su propia salud y para poder sanar sin presiones externas. "No hay un hasta pronto... solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte", afirma. En sus palabras se percibe la dureza de la batalla que está librando contra una adicción que ya había reconocido públicamente hace meses, cuando se instaló en el municipio gaditano y comenzó a compartir cómo el contacto con la naturaleza y la vida sencilla le estaban ayudando a "reencontrarse con sí mismo".

Sin embargo, ahora ha decidido alejarse completamente del entorno digital y de la exposición mediática. "Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte", concluye en su despedida. El mensaje, breve pero contundente, deja claro que el intérprete quiere centrarse en su proceso de recuperación sin distracciones ni interferencias.

Una nueva etapa en busca de estabilidad

Durante el verano, Adrián ya había contado cómo su vida en Chiclana le estaba permitiendo reconectar con la calma. "Aquí encontré el silencio que necesitaba", decía entonces. En los últimos meses, se le había visto colaborar en pequeños proyectos artísticos y musicales, además de compartir reflexiones sobre salud mental y espiritualidad.

Su decisión actual, no obstante, refleja que la lucha contra las adicciones es un camino largo y lleno de altibajos. "Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día", subraya en su comunicado, donde también pide perdón "a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente".

Agradecido y esperanzado

Pese al tono triste del mensaje, Rodríguez deja entrever una chispa de esperanza: la voluntad de seguir adelante. "La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme", repite en su carta, mostrando que, a pesar de las recaídas, mantiene la determinación de curarse.

Su entorno más cercano, según fuentes consultadas, respalda completamente su decisión y confía en que este paso sea definitivo para su recuperación. Mientras tanto, el actor se despide del público y de la vida digital con la promesa de regresar solo cuando esté "bien y fuerte".

Adrián Rodríguez vuelve a apostar por su salud mental y su estabilidad personal. Desde su refugio en Chiclana, inicia un nuevo capítulo en el que, por primera vez, prioriza el silencio, la disciplina y la esperanza de volver a brillar con luz propia.