El cambio de hora vuelve en marzo de 2026: este día se adelantará el reloj para entrar en el horario de verano

Cambio de hora: A las 2 son las 3 para comenzar el horario de verano

El cambio de hora en España ya tiene fecha confirmada y, como dicta la costumbre, llegará envuelto en el debate de siempre. Será en la madrugada del próximo domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 pasarán a ser las 03:00. La consecuencia inmediata es una hora menos de sueño, un sacrificio puntual que marca el inicio oficial de la temporada estival.

Es un gesto que hoy se ha vuelto casi invisible —los dispositivos digitales se encargan de la corrección en silencio—, pero que cada año provoca el mismo comentario el lunes siguiente: "esta noche se ha notado". Porque, efectivamente, se nota.

Con ese movimiento de las manecillas arranca el horario de verano, una realidad que permanecerá hasta finales de octubre y que regala, de golpe, tardes más largas y luminosas a toda la geografía nacional.

Más luz por la tarde

El principal efecto es evidente: habrá más luz natural al final del día. El sol se esconderá más tarde y eso cambia la sensación de jornada. Las terrazas se llenan antes, los paseos se alargan y la actividad comercial se estira de forma natural. Sin embargo, el peaje es ese día de apenas 23 horas.

Aunque pueda parecer un intervalo anecdótico, el ritmo biológico suele reclamar su factura durante unos días. Expertos en cronobiología recuerdan que el impacto, aunque no es grave, resulta especialmente perceptible en niños y personas mayores, quienes acusan más ese desajuste entre el reloj de la muñeca y el ritmo interno.

Esta alteración del ciclo circadiano puede manifestarse en cuadros de cansancio leve, irritabilidad o falta de concentración. El organismo necesita un periodo de transición para acompasar la producción de melatonina a la nueva exposición solar, un proceso que suele completarse en menos de una semana.

Cambio de hora a debate

El origen de esta alternancia horaria reside en el supuesto ahorro energético y en el aprovechamiento de la radiación solar, una fórmula que Europa aplica de forma unificada desde hace décadas. Sin embargo, la discusión sobre su vigencia sigue instalada en el Parlamento Europeo.

Estudios recientes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sugieren que, si bien existe un ahorro, este es cada vez más residual debido a la eficiencia de los sistemas de iluminación actuales y a los nuevos hábitos de consumo.

Pese a que hace años se planteó la posibilidad de eliminar estos ajustes y fijar un horario permanente, la decisión definitiva sigue sin concretarse en el Boletín Oficial del Estado. La falta de consenso entre los países miembros de la Unión Europea ha dejado la propuesta en un limbo administrativo, ya que no existe acuerdo sobre si se debería mantener el horario de invierno o el de verano de forma definitiva.

Se mantiene el sistema actual

Por el momento, no se ha tomado una decisión al respecto y el calendario oficial se mantiene con el sistema vigente al menos hasta 2026. De manera que este marzo, en todas las casas se volverá a vivir la misma rutina de ajustar los relojes analógicos, el cronómetro del coche o el visor del horno que aún requiere intervención manual y que puede ocasionar algún despiste. Estos olvidos mecánicos son los que suelen alimentar las anécdotas de impuntualidad en los centros de trabajo cada lunes posterior al cambio.

Este ajuste en el horario tiene una gran carga emocional y social. Comprobar que los días son más largos significa que el buen tiempo y el verano están cada vez más cerca, algo que gran parte de la población espera con ansia. Más allá de la eficiencia energética, la luz extra se traduce en una mayor vida pública y una reactivación del ánimo colectivo tras el invierno.