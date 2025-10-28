Calles y plazas de Cádiz que cambiaron de nombre por su pasado franquista

Cádiz eliminó de sus calles muchas de las referencias a políticos franquistas o personas con vinculación al régimen en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Esto incluyó cambios de nombres en las vías públicas y edificios, retiradas de bustos y placas. Una sentencia del Supremo que obliga a la Diputación de Sevilla a mantener la Medalla de Oro al Utrera Molina, ministro de Gobernación con Franco, abre la puerta a que algunos casos de estas modificaciones puedan ser recurridas.

De momento, los casos más sonados en Cádiz, los de Pemán y Carranza, no contarán con el intento de las familias de estas personalidades de que los bustos y placas retiradas vuelvan a la ciudad. El de Carranza es uno de los más polémicos. El Ayuntamiento de Cádiz, con José María González 'Kichi' al frente, renombró el estadio Ramón de Carranza del Cádiz CF a estadio Nuevo Mirandilla en virtud a la Ley de la Memoria Histórica. Y en estos momentos se debate sobre modificar el Puente José León de Carranza por Puente Rafael Alberti.

El dictamen del Tribunal Supremo que ordenó que no se retirase la medalla de oro al ministro franquista argumentó que "no será de aplicación (la ley de la memoria histórica) cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley". En este caso, el Supremo sostiene que no está probada que esta concesión fuera por su participación en el régimen de Franco y que se trató de una condecoración por sus méritos propios.

Las calles con pasado franquista que cambiaron su nombre en Cádiz

El pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz aprobó en noviembre de 2021 que se cambiaran los nombres de algunas calles por su relación con el franquismo. Algunas calles, pese a su origen en el golpe del 36 y la Guerra Civil, mantuvieron su nombre. Pese a todo esto, los ayuntamientos y administraciones públicas tienen potestad para realizar renombrar sus calles en plenos. Por lo que si surgiesen iniciativas para recuperar algunas de estas calles, se abriría otro amplio debate que necesitaría la intervención de los juzgados para aclararlo. Antes de esa fecha, uno de los cambios más significativos fue el de Avenida Ramón de Carranza por Avenida 4 de diciembre, en conmemoración de las movilizaciones para reclamar la autonomía andaluza.

Estos son los cambios de nombre más recientes vinculados a la memoria histórica:

Glorieta Ingeniero de la Cierva por Glorieta Ana Orantes.

Calle Ejército de África por Cantaora Mariana Cornejo Sánchez.

Calle Corneta Soto Guerrero por Periodista Emilio López.

Calle Gabriel Matute por Arqueóloga María Josefa Cisneros.

Calle Alcalde Juan de Dios Molina por Empresaria y Cantante María Antonia Montenegro.

Plaza Fariñas Ferrero por Margarita Pérez de Celis.

Plaza Augusto Conte Lacave por Francisca Larrea.

Avenida Alcalde Sánchez Cossío por Profesora Isabel Azcárate Ristori.

Avenida José León de Carranza por Periodista Beatriz Cienfuegos.

Calle Julio Rico de Sanz por Empresaria y Escritora Marcela Blanco Morales.

Calle Ramón Franco por Pintora Victoria Martín Barhie.

Calle García Morato por Pianista y Compositora Eloisa D'Herbil de Silva.

General García Escámez por Pintora y Escritora Alejandrina Gessler.

Calle Carlos Haya por María Silva Cruz, La Libertaria.

Calle Almirante Vierna por María la Hierbabuena.

Avenida Fernández Ladreda por Alcalde Manuel de la Pinta.

Esto es lo que dice la ley de Memoria Democrática sobre placas en la vía pública

Otro debate abierto tras este fallo del Supremo está en los bustos y placas retiradas al escritor José María Pemán por su vinculación con el franquismo. También se retiraron insignias y otros elementos decorativos de las calles que estaban dedicadas a los alcaldes Ramón de Carranza y José León de Carranza. El Supremo dice que no son contrarias a la ley cuando estas sean de carácter privado y no hagan exaltación del franquismo.

Según lo que se recoge en la ley, "se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

En el mismo sentido se refiere en el siguiente artículo para aclarar que "serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes". También aclara que aunque un elemento contrario a la memoria democrática esté colocado en un edificio privado pero de uso público se tendrán que retirar placas y homenajes a esas personas que colaborasen con la dictadura.