Calendario del paro en marzo de 2026: Fechas confirmadas en Unicaja, Santander, BBVA y CaixaBank

Marzo de 2026 arranca con una fecha clave en el calendario: el martes 10. Es el día oficial en el que el SEPE abonará las prestaciones por desempleo, pero como es habitual, clientes de entidades como Santander o Openbank verán el dinero en su cuenta mucho antes. Conocer estas fechas ayuda a planificar pagos como alquiler, suministros o hipoteca, especialmente al inicio del mes.

Fechas oficiales del paro en marzo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el martes 10 de marzo de 2026 como fecha de referencia para el ingreso del paro. Sin embargo, la fecha exacta depende del banco y algunas entidades adelantan la transferencia a sus clientes, manteniendo la práctica de años anteriores.

En términos prácticos:

El pago se realiza a mes vencido .

. Las diferencias dependen de los procesos internos de cada banco .

. El ingreso puede variar incluso por horas, ya que algunas transferencias se ejecutan desde la medianoche hasta la mañana.

Bancos y fechas de pago en marzo 2026

Según información oficial y experiencia de meses anteriores, estas son las fechas previstas para los principales bancos:

Banco Santander: a partir del jueves 5 de marzo

a partir del jueves 5 de marzo Openbank: a partir del jueves 5 de marzo

a partir del jueves 5 de marzo Unicaja: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo BBVA: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo CaixaBank: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Bankinter: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Imaginbank: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Ibercaja: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Abanca: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Banco Sabadell: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo ING: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Cajasur: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Cajamar: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Caja Siete: a partir del martes 10 de marzo

a partir del martes 10 de marzo Cajas Rurales: cada provincia tiene su propia caja; la mayoría abona el día 10

Esto permite a los beneficiarios organizar sus cuentas y anticipar sus pagos. Los bancos como Santander y Openbank repiten la estrategia de adelantar el ingreso, mientras que la mayoría de entidades cumple la fecha oficial marcada por el SEPE.

Por qué algunos bancos adelantan el pago

El adelanto no depende del SEPE, sino de las políticas internas de cada entidad. Al recibir la orden de pago, algunos bancos utilizan fondos propios para anticipar la transferencia, ofreciendo así mayor liquidez a sus clientes.

Esta práctica se consolidó durante la pandemia y se mantiene como habitual, beneficiando a quienes deben gestionar pagos urgentes a inicios de mes.

Consejos para cobrar sin problemas

Si el dinero no aparece en la cuenta en la fecha prevista, conviene verificar:

Que la prestación siga activa

Que no exista incidencia bancaria

Que no se trate de un abono posterior dentro del calendario normal

Cualquier pago entre el 10 y el 15 de marzo se considera dentro de los márgenes habituales del SEPE y no implica retraso administrativo.