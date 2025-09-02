Cádiz arranca septiembre con temperaturas suaves: máximas de 27 grados en la capital y en aumento en la Bahía

El mes de septiembre se abre en Cádiz con un respiro térmico. La jornada de este martes 2 se presenta marcada por temperaturas suaves, mínimas frescas y cielos despejados, tanto en la capital como en los principales municipios de la provincia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan lluvias ni fenómenos adversos, lo que garantiza un día tranquilo y plenamente veraniego en la Bahía gaditana y su entorno.

En la capital, la mañana comienza con valores en torno a los 20 grados, un inicio de jornada que permite pasear por el centro histórico o recorrer el litoral sin el calor propio de agosto. Conforme avanza el día, el termómetro asciende hasta situarse en torno a los 26-27 grados en las horas centrales, manteniendo un ambiente agradable. El cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del día, lo que alarga la luminosidad y favorece la actividad al aire libre.

El tiempo en la provincia

La situación será muy similar en El Puerto de Santa María, donde los registros matinales rondarán los 19 grados y las máximas se moverán entre los 30 y 31 grados. En esta localidad costera, la brisa del Atlántico ayudará a suavizar la sensación térmica, especialmente en la franja horaria de mayor insolación.

Más al interior, Jerez de la Frontera presentará un comportamiento algo más contrastado. Las mínimas bajarán hasta los 16 grados, ofreciendo una madrugada fresca, mientras que las máximas alcanzarán los 232 grados, con una sensación algo más cálida que en la costa. Aun así, la previsión no indica valores extremos.

En Chiclana de la Frontera, la evolución seguirá el patrón general de la Bahía: cielos despejados, mínimas suaves cercanas a los 18 grados y máximas en torno a los 29 grados durante la tarde. El viento flojo del noroeste contribuirá a mantener la estabilidad meteorológica.

Por su parte, San Fernando vivirá una jornada muy parecida a la de Cádiz capital, con mínimas de 19 grados y máximas que apenas superarán los 28, en un contexto de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones.

En Puerto Real, los valores oscilarán entre los 18 grados de mínima y 30 de máxima, dentro de una dinámica de estabilidad generalizada que se repetirá en el resto de la Bahía.

La previsión de AEMET confirma, por tanto, un día sereno en toda la provincia, con un protagonismo absoluto de la estabilidad atmosférica. Este arranque de septiembre contrasta con el calor intenso vivido en agosto, ofreciendo una transición hacia el otoño meteorológico mucho más llevadera.

En definitiva, Cádiz y su Bahía disfrutarán este martes de una jornada cómoda, con mañanas frescas y tardes un poco más calidas que los días previos, sin riesgo de lluvias ni sobresaltos. Las mínimas bajas invitan a aprovechar las primeras horas del día, mientras que las máximas, moderadas y alejadas de los picos estivales, garantizan un ambiente apacible para vecinos y visitantes. Un inicio de mes que reafirma la suavidad climática de la provincia y la convierte en un destino ideal para prolongar el verano en condiciones agradables.