El cambio de los supermercados de Mercadona en Cádiz: este es el nuevo horario desde el 1 de septiembre

Con la llegada de septiembre, Mercadona modifica los horarios de apertura en toda España y, en particular, en los supermercados de Cádiz y su provincia. A partir del lunes 1 de septiembre, los establecimientos de la cadena retoman su horario habitual de invierno: abrirán de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:30, mientras que permanecerán cerrados los domingos y festivos.

El cambio supone el final del horario ampliado que se aplicó durante los meses de verano, cuando numerosas tiendas, especialmente en zonas de costa, prolongaron su actividad hasta las 22:00 y algunas incluso levantaron la persiana los domingos por la mañana. En Cádiz, donde el turismo y las altas temperaturas marcan los ritmos de consumo, este horario especial tuvo una notable acogida entre residentes y visitantes.

Del verano a la rutina

Durante los meses estivales, Mercadona ajustó sus horarios para adaptarse al aumento del turismo y a las costumbres de quienes retrasaban la compra hasta última hora de la tarde para evitar el calor. Esta fórmula, que incluyó también refuerzos de plantilla, permitió responder a la fuerte demanda en municipios de la costa gaditana como Chiclana, Conil, Rota o Tarifa, donde la afluencia de clientes se multiplica en temporada alta.

Con el inicio del curso escolar y la progresiva bajada de temperaturas, la compañía recupera ahora el horario estándar, más adecuado a la rutina laboral y familiar de la mayoría de los consumidores.

Mercadona recuerda que este regreso al horario habitual responde no solo a criterios de organización y previsibilidad, sino también a su política de conciliación laboral. La empresa señala que mantener cerrados los supermercados en domingos y festivos favorece el descanso de la plantilla y garantiza una mejor planificación del servicio de lunes a sábado.

Se trata de un modelo que la cadena ha consolidado en toda España, salvo en momentos puntuales como el verano o campañas especiales, en los que la flexibilidad horaria se vuelve necesaria para responder a la demanda.

Posibles excepciones

Aunque el horario general en Cádiz será el de 9:00 a 21:30, la compañía advierte de que pueden darse ligeras variaciones en determinados supermercados en función de su localización o de la celebración de festivos locales. Por ello, Mercadona recomienda consultar el buscador de tiendas disponible en su página web o en la aplicación móvil, donde se actualizan en tiempo real las horas de apertura de cada establecimiento.

Un cambio que marca el final del verano

En ciudades como Cádiz, Jerez, San Fernando o Algeciras, donde la vida diaria se acelera con la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar, el retorno al horario habitual supone también un reflejo de la transición entre el ritmo relajado del verano y la rutina de septiembre.

Los clientes vuelven así a disponer de un horario previsible, sin las aperturas dominicales que caracterizaron los meses estivales. Y aunque el cierre a las 21:30 pueda parecer temprano para algunos, esta franja responde a la realidad de la mayoría de los consumidores y a la apuesta de la empresa por la conciliación.

En resumen

Hasta el 31 de agosto : horario ampliado en Cádiz (9:00–22:00, con algunas aperturas en domingo).

: horario ampliado en Cádiz (9:00–22:00, con algunas aperturas en domingo). Desde el 1 de septiembre : horario habitual (9:00–21:30, cerrado domingos y festivos).

: horario habitual (9:00–21:30, cerrado domingos y festivos). Motivo del cambio : fin del verano, menor afluencia turística y conciliación laboral.

: fin del verano, menor afluencia turística y conciliación laboral. Recomendación: consultar la web o app de Mercadona para confirmar el horario de cada tienda.

Mercadona despide así la campaña estival en la provincia de Cádiz y vuelve al pulso cotidiano, adaptando de nuevo sus horarios al día a día de los gaditanos.