El cambio de los supermercados de Mercadona en Cádiz: este es el nuevo horario desde el 1 de septiembre
Los establecimientos de la cadena en la provincia dejan atrás el horario ampliado de verano
Con la llegada de septiembre, Mercadona modifica los horarios de apertura en toda España y, en particular, en los supermercados de Cádiz y su provincia. A partir del lunes 1 de septiembre, los establecimientos de la cadena retoman su horario habitual de invierno: abrirán de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:30, mientras que permanecerán cerrados los domingos y festivos.
El cambio supone el final del horario ampliado que se aplicó durante los meses de verano, cuando numerosas tiendas, especialmente en zonas de costa, prolongaron su actividad hasta las 22:00 y algunas incluso levantaron la persiana los domingos por la mañana. En Cádiz, donde el turismo y las altas temperaturas marcan los ritmos de consumo, este horario especial tuvo una notable acogida entre residentes y visitantes.
Del verano a la rutina
Durante los meses estivales, Mercadona ajustó sus horarios para adaptarse al aumento del turismo y a las costumbres de quienes retrasaban la compra hasta última hora de la tarde para evitar el calor. Esta fórmula, que incluyó también refuerzos de plantilla, permitió responder a la fuerte demanda en municipios de la costa gaditana como Chiclana, Conil, Rota o Tarifa, donde la afluencia de clientes se multiplica en temporada alta.
Con el inicio del curso escolar y la progresiva bajada de temperaturas, la compañía recupera ahora el horario estándar, más adecuado a la rutina laboral y familiar de la mayoría de los consumidores.
Mercadona recuerda que este regreso al horario habitual responde no solo a criterios de organización y previsibilidad, sino también a su política de conciliación laboral. La empresa señala que mantener cerrados los supermercados en domingos y festivos favorece el descanso de la plantilla y garantiza una mejor planificación del servicio de lunes a sábado.
Se trata de un modelo que la cadena ha consolidado en toda España, salvo en momentos puntuales como el verano o campañas especiales, en los que la flexibilidad horaria se vuelve necesaria para responder a la demanda.
Posibles excepciones
Aunque el horario general en Cádiz será el de 9:00 a 21:30, la compañía advierte de que pueden darse ligeras variaciones en determinados supermercados en función de su localización o de la celebración de festivos locales. Por ello, Mercadona recomienda consultar el buscador de tiendas disponible en su página web o en la aplicación móvil, donde se actualizan en tiempo real las horas de apertura de cada establecimiento.
Un cambio que marca el final del verano
En ciudades como Cádiz, Jerez, San Fernando o Algeciras, donde la vida diaria se acelera con la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar, el retorno al horario habitual supone también un reflejo de la transición entre el ritmo relajado del verano y la rutina de septiembre.
Los clientes vuelven así a disponer de un horario previsible, sin las aperturas dominicales que caracterizaron los meses estivales. Y aunque el cierre a las 21:30 pueda parecer temprano para algunos, esta franja responde a la realidad de la mayoría de los consumidores y a la apuesta de la empresa por la conciliación.
En resumen
- Hasta el 31 de agosto: horario ampliado en Cádiz (9:00–22:00, con algunas aperturas en domingo).
- Desde el 1 de septiembre: horario habitual (9:00–21:30, cerrado domingos y festivos).
- Motivo del cambio: fin del verano, menor afluencia turística y conciliación laboral.
- Recomendación: consultar la web o app de Mercadona para confirmar el horario de cada tienda.
Mercadona despide así la campaña estival en la provincia de Cádiz y vuelve al pulso cotidiano, adaptando de nuevo sus horarios al día a día de los gaditanos.
