El 'influencer' gaditano Jesús Sánchez elabora un listado de las cinco mejores ventas para desayunar en Cádiz

Con la llegada de septiembre y el regreso a la rutina, muchos buscan en la provincia de Cádiz un buen desayuno para empezar el día con energía. El influencer gaditano Jesús Sánchez, @jesusansal, conocido en TikTok por sus vídeos sobre gastronomía local, ha elaborado un ranking con las cinco ventas que, a su juicio, ofrecen las mejores opciones para desayunar en la provincia. En su recorrido no solo destaca la calidad del pan o el café, también la generosidad de las raciones, los precios económicos y la gran variedad de productos para untar que cada establecimiento pone a disposición de los clientes.

1. Venta de Los Monteros (Medina Sidonia)

El primer puesto de la lista lo ocupa la venta de Los Monteros, situada en Medina Sidonia. Por 3,20 euros se puede disfrutar de un café acompañado de tostadas ilimitadas. El local se caracteriza por la amplia variedad de productos disponibles para acompañar el pan: manteca colorá, patés, zurrapa, tomate, aceite o embutidos. Una propuesta tradicional que, en palabras del influencer, convierte el desayuno en toda una experiencia local.

2. Venta El Soldado (Los Badalejos)

En segunda posición aparece la venta El Soldado, en Los Badalejos. El precio es de 3,10 euros e incluye un café y dos tostadas, además de un amplio surtido de productos para untar, desde patés hasta zurrapa o tomate natural. Jesús Ansal resalta la abundancia de opciones disponibles y la relación calidad-precio, que convierten a este establecimiento en uno de los favoritos de su ruta.

3. Venta Pinto (Medina Sidonia)

El tercer lugar lo ocupa la Venta Pinto, también en Medina Sidonia, reconocida con un Solete Repsol. Lo más clásico aquí es el bocadillo de lomo en manteca con huevo frito, cuyo precio asciende a 6,20 euros. Para quienes buscan una opción más ligera, existe la posibilidad de pedir una tostada de pan de pueblo con café por 3,70 euros. Aunque la variedad de acompañamientos es algo más limitada que en los establecimientos anteriores, el sabor tradicional y la calidad del producto convierten a esta venta en una parada imprescindible.

4. Venta Paquete (Puerto Real)

En cuarto lugar se encuentra la Venta Paquete, ubicada en Puerto Real. Destaca por el tamaño de sus tostadas, "más grandes que una mano", según describe el influencer. Por 3 euros se incluye café, tostada y un gran surtido de productos para acompañar el pan. La relación entre precio y cantidad es, de nuevo, uno de los aspectos más valorados de este establecimiento.

5. Venta Candela (Medina Sidonia)

El quinto puesto es para la Venta Candela, en Medina Sidonia. Allí se sirve la tostada más grande de todas las mencionadas, con una longitud similar al antebrazo del propio creador de contenido. "Se han pasado el juego de las tostadas", afirma textualmente en su vídeo. El desayuno cuesta 2,80 euros e incluye café y una gran variedad de productos para untar. El tamaño y el precio convierten a este local en una de las sorpresas de su listado.

Mención especial: Venta El Pollo II (Jerez de la Frontera)

Aunque no forma parte del top cinco, Jesús Ansal hace una mención especial a la Venta El Pollo II, en Jerez de la Frontera. El desayuno con tostada y café cuesta 3,50 euros. Aunque no cuenta con productos artesanales para acompañar el pan, en el mostrador hay una amplia selección para completar la comida matinal.

El desayuno como seña de identidad gaditana

El recorrido elaborado por Jesús Ansal refleja la importancia cultural que tiene el desayuno en la provincia de Cádiz. Las ventas no solo ofrecen precios competitivos y raciones abundantes, también se convierten en espacios de encuentro social y en guardianes de una tradición gastronómica que combina pan de pueblo, mantecas, embutidos y productos de la tierra.

La selección de este creador de contenido confirma que desayunar en Cádiz es mucho más que tomar café y tostadas: es una forma de conectar con la identidad local, con la hospitalidad de las ventas y con un sabor que, como él mismo afirma, resulta difícil de encontrar en otros lugares