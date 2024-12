Así es el 'brushing', la nueva estafa que envía paquetes a tu casa sin haberlo pedido

Las fechas próximas a la Navidad son sinónimo de repartidores llamando a la puerta para entregar un paquete. Desde que el comercio online ganó peso, la mayoría de regalos navideños se encargan a golpe de clic. Esta manera rápida y sencilla hace que exista mayor dependencia de las empresas de paquetería.

Aprovechándose de esta tendencia, un nuevo tipo de estafa se abre paso: el 'brushing'. El funcionamiento es de la siguiente forma. La persona recibe un paquete que no ha solicitado en su casa, normalmente con un objeto de poco valor. En el interior de la caja, se coloca un QR que lleva a la víctima a la página del supuesto vendedor. En un formulario de contacto, se solicitan datos personales que servirán a los estafadores para suplantar la identidad.

Ante un caso así, lo recomendable es ponerse en contacto con el remitente y no abrir el código QR. En caso de hacerlo, no dejar ningún dato personal bajo ningún concepto. El 'brushing' es una práctica de la que también alerta la OCU y que es común en Estados Unidos. El objetivo de suplantar la identidad no solo es para llevar a cabo operaciones bancarias como apertura de cuentas o préstamos, también para dejar valoraciones positivas al comercio en cuestión en nombre de la persona que ha sido víctima de la estafa.

De esta manera, el 'brushing' es a su vez el culpable de la aparición en algunas plataformas de reseñas falsas sobre un producto para precipitar la compra del mismo. Desde la OCU se pide especial precaución si el paquete que llega a casa erróneamente es un smartwatch u otro tipo de dispositivo inteligente. El motivo no es otro que el software que puede contener para recopilar información privada de manera más precisa. En caso de ser víctima de 'brushing', lo primero que debe hacerse es denunciar ante las autoridades por suplantación de identidad y ponerlo en conocimiento de las asociaciones de consumidores.