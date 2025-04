Lucas, de Andy y Lucas, debe aplazar la operación de nariz por un contratiempo médico: "No son buenas noticias"

Lucas González está viviendo una situación complicada a nivel personal, el artista que forma parte del dúo Andy y Lucas, tenía previsto pasar por el quirófano en el mes de abril para operarse la nariz. Pero esto no va a ser posible, tal y como informa la revista ¡Hola! que ha podido hablar con la esposa del cantante y ha confirmado que este trance médico se ha programado para octubre.

¿Qué es lo que ha sucedido para que el cantante no pueda operarse en este mes de abril? pues que la nariz de Lucas no se ha recuperado aún de su intervención anterior y esto ha provocado que el gaditano tenga que cambiar la fecha de su paso por quirófano. "No son buenas noticias, no ha sanado" ha relatado María José, manager y pareja de Lucas, a la citada revista.

Por el momento, Lucas se mantiene firme con sus compromisos profesionales y no tiene en mente cancelar ninguno de los conciertos previstos por el problema de la nariz. El dúo sigue de gira con Nuestros últimos acordes, que les está llevando a multitud de destinos tanto nacionales como internacionales.

El gaditano llevaba meses con un aspecto diferente que se negaba a asumir públicamente a pesar de que hubiera muchas preguntas al respecto, no fue hasta la visita que realizaron Andy y Lucas en El Hormiguero cuando el cantante confesó que efectivamente se había hecho una operación estética pero que no había quedado bien debido a que él no habia sido buen paciente en el posperatorio. Este momento fue muy emotivo, ya que Lucas afirmó haberse sentido muy dolido por todos los comentarios que se habían hecho al respecto y las acusaciones tan crueles que incluso le habían llegado a contar a sus hijos en el colegio.

Este trance no ha sido especialmente agradable para el cantante, que hace menos de un mes reccibía una noticia desoladora, la muerte repentina de su hermano Pedro. Este suceso dejó en shock a toda la familia y es que el hermano mayor de Lucas tenía una discapcidad de más del 67% debido a un accidente de tráfico que tuvo hace 20 años.

Lucas González estuvo el pasado fin de semana junto a sus hijos y su esposa en un partido de fútbol viendo al Real Madrid y es que el joven está luchando por sobreponerse a este terrible golpe. "Hay que seguir adelante. Los niños son la mejor medicina, dan mucha guerra- comenta María José entre risas-pero también quitan muchas penas. Él es muy familiar, en realidad los dos lo somos, y estos son los planes que más nos gusta hacer".

La muerte repentina de Pedro ha dejado devastado a todos los miembros de su familia, así lo hace saber la esposa de Lucas. "No podíamos imaginar la pérdida de Pedro. Él era especial, todos lo sabéis, pero nos imaginábamos a Pedro haciéndose muy mayor... No esperábamos este final. Ha sido muy duro", afirma.