Boticaria García, nutricionista, desvela qué sucede en el cuerpo cuando se tiene el cortisol alto: "Afecta al almacenamiento de las grasas"

El cuidado del cuerpo está muy extendido socialmente y son muchas las personas que buscan tener un cuerpo específico y para ello van al gimnasio y además cuidan su alimentación, pero Marián García, conocida en redes sociales como Boticaria García, hace una advertencia a los usuarios a través del pódcast Mejor que ayer sobre el efecto del cortisol a la hora de perder peso.

¿Cómo afectan los niveles de cortisol a nuestra conducta con la comida?, pues lo cierto es que aumentan el nivel de grelina y disminuyen la leptina, y como consecuencia el cerebro tiene hambre. "Tenemos más hambre y disminuyen los niveles de dopamina por lo que vamos a buscar ese cariñito, lo más evidente, en los alimentos azucarados", comienza relatando la farmacéutica.

"Afecta el cortisol a la manera en la que almacenamos las grasas. El exceso de cortisol lo que va a provocar es que tengamos más grasa abdominal. Esto es complicado de gestionar porque sabemos que esa grasa visceral es la que nos va a poner en riesgo algunos órganos y muchas funciones metabólicas", sentencia Boticaria García.

La farmacéutica luego habla de la importancia de cuidar la dieta, hacer deporte y además incluir en la rutina el frío, en otro pódcast, Boticaria García habla de los beneficios de este remedio. Habla de duchas frías o heladas para activar esa grasa marrón y que ayuda a quemar calorías. "Ese fresquito, ese frío te puede ayudar". "Si no comes bien y no te mueves, da igual. El frío puede ser una herramienta, pero no la única".

Boticaria García y el hambre emocional

"Si tienes hambre emocional, tu cerebro puede desear comida y disfrutar de ella aunque acabes de comer y te sientas saciado y es que en estos casos se recurre a la comida para afrontar o satisfacer ciertas emociones", el estrés, la ansiedad o el aburrimiento pueden provocar ese hambre emocional y es culpa de una hormona: el cortisol.

Los niveles altos de cortisol, provocan que se tenga una sensación menor de saciedad y es que afecta negativametnte a los péptidos del hambree incluso inhibe la secreción de dopamina. "Si tienes menos dopamina, tu cuerpo quiere dopamina en otros alimentos como los ultraprocesados", según dice Boticaria García.

Otro de los efectos que provoca tener el cortisol elevado se traduce en que el cuerpo pide glucosa. "Da la orden al cerebro de tener más azúcar en sangre para darte energía rápida al organismo", comenta. Y eso no es todo, pues cuenta que "el estrés crónico y tener mucho cortisol mantenido en el tiempo no solo hace que generes grasa sino también afecta en cómo se distribuye dentro de tu cuerpo y hace que se acumule en la región abdominal