Bono Alquiler Joven: la ayuda para la vivienda sube hasta los 300 euros

La ayuda estatal para que los jóvenes puedan alquilar una vivienda que les permita emanciparse y poner en marcha sus proyectos vitales va a ser renovada nuevamente en plena polémica por la situación de la vivienda en España. La renovación viene acompañada de una mejora en las condiciones iniciales del Bono Alquiler Joven, un apoyo que sirve desde hace unos años a los jóvenes inquilinos a aliviar la carga mensual que en muchos casos supone el pago de la vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 fija una cuantía máxima de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar. La novedad reside en el aumento de la cuantía, que pasa de los 250 a los 300 euros, y la opción de prorrogar el plazo, es decir, se concede por un plazo de dos años pero ahora, una vez terminado y a petición del interesado, se puede ampliar ese periodo de tiempo en dos años más.

Requisitos para optar al nuevo Bono Alquiler Joven de 300 euros

Podrán ser beneficiarias de la misma los mayores de edad que reúnan todos los requisitos establecidos, entre ellos tener 35 años o menos en el momento de solicitarla s y no ser propietarios de una vivienda. De esta forma, la vivienda o habitación arrendada o cedida tiene que constituir su residencia habitual y permanente.

s y no ser propietarios de una vivienda. De esta forma, la vivienda o habitación arrendada o cedida tiene que constituir su residencia habitual y permanente. Las personas que tengan su domicilio habitual en ellas tendrán, en conjunto, unas rentas anuales iguales o inferiores a 5 veces el IPREM . Este umbral será de 5,5 veces si se trata de personas con discapacidad o hijos de víctimas de violencia de género y de 6 veces el IPREM cuando tengan una discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

. Este umbral será de 5,5 veces si se trata de personas con discapacidad o hijos de víctimas de violencia de género y de 6 veces el IPREM cuando tengan una discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. La vivienda objeto del contrato de arrendamiento o cesión lo deberá ser por una renta o precio igual o inferior a 1.000 euros mensuales . En el supuesto de las habitaciones, en caso de viviendas o alojamientos compartidos, será igual o inferior a 600 euros al mes .

. En el supuesto de las habitaciones, en caso de viviendas o alojamientos compartidos, será . No obstante, si el arrendamiento se localiza en municipios o núcleos de población de 10.000 habitantes o menos las rentas serán de 500 y 250 euros mensuales .

. Esta ayuda al alquiler o cesión en uso se concederá a los beneficiarios por el plazo de dos años. Finalizado este plazo podrá ser prorrogada, a solicitud del interesado, por un máximo de hasta otros dos años, siempre que cumpla todos los requisitos.

Junto a estas ayudas para los jóvenes, el Gobierno ha anunciado una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Según avanzó el Ejecutivo, la ayuda se aplicará a inmuebles con protección oficial permanente, con precio tasado, con el objetivo de evitar operaciones especulativas. El propósito es que los jóvenes puedan generar un ahorro suficiente para adquirir finalmente la vivienda en propiedad. Sería para jóvenes de hasta 35 años.

Además, se contemplan subvenciones hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural. Sería en municipios de menos de 10.000 habitantes y sin superar el 20 % del coste de adquisición. Esto también ayudará a luchar contra la despoblación, apuntó Sánchez, que hizo referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.

También se podrán en marcha un seguro de impago de rentas, que se anunció en el mes de enero, que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones.

La situación del alquiler de vivienda en Cádiz para los jóvenes

En provincias como Cádiz, el acceso a la vivienda está afectado por los efectos del turismo. A los altos costes de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, se suman las cuestiones de duración de un contrato. Un joven tiene complicado encontrar un alquiler de larga duración ya que buena parte de ellos son por temporada escolar o se destinan al uso turístico.

Concretamente, un 19% de inmuebles solo se alquilan temporalmente en Cádiz. Es la sexta ciudad española con más presencia de estos alquileres. En Cádiz capital la media del alquiler es de 945 euros mensuales, pero los sueldos medios de los jóvenes de 18 a 35 años no llegan a los 1.200 euros mensuales. El complicado acceso al mercado, los precios de la vivienda y los sueldos hacen complicado para los menores de 35 años acceder al mercado inmobiliario.