El BOE confirma una rebaja de sueldo en la nómina a miles de trabajadores

En los próximos meses, miles de asalariados verán un cambio inesperado en su nómina. El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva deducción ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida diseñada para reforzar el sistema público de pensiones, pero que tendrá un efecto directo en el bolsillo de los trabajadores. La rebaja puede parecer pequeña en cifras anuales, pero en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, cualquier ajuste salarial genera inquietud.

A partir de 2026, esa aportación se elevará al 0,90 % de la base de cotización, de los cuales 0,15 % corresponderán al trabajador. Dicha deducción no es simbólica para quienes tengan salarios altos: se estima que para quienes coticen al tope legal, el impacto podría alcanzar los 95 euros anuales descontados en la nómina.

Cómo funciona el recorte: proporcionalidad y topes

El MEI grava de forma proporcional el salario: quienes se sitúen por debajo del tope de cotización serán afectados en menor medida. Por ejemplo, un trabajador con una base de cotización equivalente a 28.000 euros anuales verá una deducción mucho más reducida —unos 42 euros al año— al aplicar el 0,15%.

La norma convierte esta aportación en automática: no hace falta realizar trámite alguno. La Tesorería General de la Seguridad Social la aplicará directamente, y las empresas la descontarán mensualmente en la nómina.

Aunque todos los trabajadores cotizantes por jubilación la soportarán, solo quienes cotizan por la base máxima —estimada para 2026 en unos 63.180 euros anuales— llegarán a sufrir la deducción máxima de 95 euros. Importante: esta aportación adicional no computa para la base de prestaciones futuras, es decir, no incrementa la cuantía de la futura pensión.

Cronograma del MEI y evolución de las cuotas

El mecanismo ha previsto un incremento gradual:

Así será la evolución de la aportación del MEI / M. G

Reacciones y efectos sobre el bolsillo

El objetivo oficial declarado por el Gobierno es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en un contexto en el que las presiones demográficas y las futuras jubilaciones demandan mayor sostenibilidad financiera.

Sin embargo, no han faltado críticas: aunque el impacto anual máximo parece moderado, en momentos de inflación elevada y pérdida de poder adquisitivo, cada deducción suma. Tampoco convence de que el MEI no aporte al cálculo de las prestaciones futuras, lo que reduce su atractivo como "inversión" para el trabajador.

Miles de asalariados descubrirán ahora una reducción en su liquidación mensual, que de por sí no solicita ninguna acción ni verificación adicional: la cotización se aplicará de forma automática e imperceptible, salvo que se revise con detalle cada nómina.

Será clave observar cómo evoluciona este mecanismo en los próximos meses y si el Gobierno termina modulando sus efectos o compensaciones para los tramos más bajos de renta.