Esta es la nueva deducción de Hacienda en el IRPF de la nómina para 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una medida que afecta directamente al bolsillo de miles de trabajadores: una nueva deducción en el IRPF vinculada a la nómina. Se trata de un ajuste que busca compensar a quienes cuentan con ingresos más modestos, y aunque no se reflejará de inmediato en el sueldo mensual, sí tendrá un efecto claro en la declaración de la Renta que se presentará en 2026.

La medida, que entró en vigor en julio de 2025, se aplicará con carácter retroactivo a todo el año fiscal. En la práctica, esto significa que los contribuyentes que cumplan los requisitos podrán deducirse entre 50 y 340 euros en función de su nivel de ingresos. Un respiro que llega en plena escalada del coste de vida y que pretende aliviar la presión económica de los hogares más vulnerables.

¿Quién puede beneficiarse?

No todos los trabajadores tienen derecho a esta deducción. La norma establece dos condiciones fundamentales para acceder a ella:

Rendimientos del trabajo : los ingresos brutos anuales no deben superar los 18.276 euros .

: los ingresos brutos anuales no deben superar los . Otras rentas: los ingresos adicionales —como intereses bancarios, alquileres o dividendos— tienen que situarse por debajo de los 6.500 euros anuales.

En caso de cumplir con ambos requisitos, la Agencia Tributaria aplicará automáticamente la deducción en el borrador de la declaración de la Renta de 2025. Es decir, no será necesario solicitarla de forma expresa, ya que el sistema la calculará de oficio en función de los datos disponibles.

¿Cuánto se puede ahorrar?

El importe de la deducción varía según el nivel de ingresos:

Para salarios de hasta 16.576 euros anuales , la deducción máxima asciende a 340 euros.

, la deducción máxima asciende a 340 euros. Entre 16.576 y 18.276 euros , la cantidad se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer en el límite superior.

, la cantidad se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer en el límite superior. Con ingresos superiores a los 18.276 euros ya no se aplica esta ventaja fiscal.

Para ilustrarlo con ejemplos: un trabajador con un sueldo anual de 17.000 euros tendrá derecho a una deducción aproximada de 255 euros, siempre que no supere el límite en otras rentas. En cambio, quien perciba 18.000 euros verá reducido el beneficio hasta poco más de 55 euros.

¿Cuándo se notará?

Aunque el BOE publicó la norma en julio, la deducción tiene carácter retroactivo y abarcará todo el ejercicio 2025. Esto significa que su efecto no será inmediato en la nómina mensual, sino que se materializará en la declaración de la Renta de 2026.

Por este motivo, resulta clave revisar con atención los borradores que prepara Hacienda, especialmente en lo relativo a los ingresos por trabajo y por otras rentas. Un error en esos datos puede suponer la pérdida de un beneficio que, aunque no sea muy elevado, puede marcar la diferencia en la economía de muchos hogares.

Un alivio en tiempos de presión económica

El nuevo ajuste en el IRPF se enmarca en un contexto de precios al alza y dificultades para cuadrar los presupuestos familiares. Aunque la deducción no alcanza cifras muy elevadas, su diseño busca concentrar el beneficio en quienes más lo necesitan, reduciendo la presión fiscal de los sueldos más bajos y disminuyendo progresivamente su alcance conforme se elevan los ingresos.

En definitiva, se trata de una medida que añade un pequeño balón de oxígeno a las economías familiares que más ajustadas llegan a final de mes. El ahorro puede parecer modesto, pero supone que parte del dinero que antes iba a impuestos se quede en el bolsillo de los contribuyentes con menos recursos, reforzando la idea de un sistema tributario más equilibrado.