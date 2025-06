Blanca García- Orea, nutricionista, explica los beneficios del hígado de bacalao: "Hace funcionar bien la tiroides"

Tener una dieta equiibrida y llevar una vida saludable a veces es complicado con el nivel de vida tan ajetreado en el que se vive, aunque es un reto difícil, hay algunos divulgadores en redes sociales que dan claves para poder alcanzar ese estilo de vida tan ansiado y aprovechan la atención del público para hacerles llegar algunos tips de cómo mejorar cada día para alcanzar su mejor versión.

Blanca García- Orea es experta en nutrición y usa sus redes sociales para la divulgación. La joven aprovecha su canal para dar consejos acerca de cómo se puede mejorar la salud diaria cambiando algunas cosas sencillas. En su último vídeo hace referencia a un superalimento que puede ser una excelente fuente de omega-3 para el organismo y que quizás algunas personas desconozcan que les puede aportar tantos beneficios como la experta relata.

La nutricionista habla del hígado de bacalao y afirma que es uno de los mejores alimentos debido a los nutrientes que aporta al cuerpo cuando se consume. "Por cada 100 gramos de hígado de pescado, tienes 12 gramos de omega-3", apunta el vídeo García-Orea. "Imagínate, con un suplemento llegas a medio gramo o un gramo de omega-3 y la diferencia con el bacalao es abismal. Con 100 gramos llegas a los 12 gramos, es una pasada".

La especialista habla también del resto de nutrientes que aporta consumir el hígado de bacalao y hace hincapié en las vitminas que contine. "Es rico en vitamina D y vitamina A. De hecho, la vitamina A la tiene en forma de retinol y tiene 10.000 unidades internacionales de vitamina A por cada 100 gramos", afirma la joven.

Blanca García- Orea habla de los benficios de la vitamina A que "sirve para mejorar todas las mucosas. Ojos, piel, a nivel digestivo, a nivel vaginal y además te pone un color de piel muy bonito". No sólo aporta el omega-3 y estas dos vitaminas, otros de los nutrientes que llegan al cuerpo con la ingesta del hígado de bacalao son: selenio, yodo y vitaminas del grupo B, así lo detalla la nutricionista en la publicación de Instagram.

"Todos estos minerales y vitaminas son justo los necesarios para que la tiroides funcione bien. Y no solo para los que tienen hipotiroidismo (que más aún) sino para que a todos nos funcione bien la tiroides", sentencia la experta. García-Orea explica en el vídeo la cantidad recomendada que se debe consumir para no pasarse y obtener todos los beneficios descritos anterioremente. "Unos 50 gramos cada tres o cuatro días" es lo ideal para no pasarse e exceso de vitaminas y minerales en el cuerpo.

En el vídeo detalla que los componentes que deben aparecer en las latas que venden con hígado de bacalao sólod eben aparecer dos ingredientes: "hígado de bacalo ahumado y sal. No tiene que llevar nada más. Tiene que estar en su propio aceite, no tiene que llevar aceites añadidos, Además si es hígado salvaje, todavía mejor", concluye Blanca García- Orea el vídeo.