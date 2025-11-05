El aviso naranja por lluvias lleva al cierre de parques e instalaciones deportivas en Cádiz, San Fernando y El Puerto

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado el cierre de su principal parque y de las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por temporal que se activa esta tarde.

En un comunicado, el gobierno municipal ha anunciado que el parque Genovés ya se ha cerrado de forma preventiva y las pistas deportivas sin cubierta serán clausuradas a partir de las 15:00 horas, que es cuando está previsto el paso del temporal.

El Ayuntamiento de San Fernando ha tomado la misma decisión "para garantizar la seguridad de la ciudadanía", por lo que los parques permanecerán cerrados durante todo el día y las instalaciones deportivas lo harán a partir de las 16:00 horas, por lo que se han cancelados partidos y entrenamientos previstos.

El Ayuntamiento de El Puerto también ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos e instalaciones deportivas municipales durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, ante la alerta naranja de Aemet por lluvias y aviso amarillo por viento y tormentas. La medida responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Desde el Consistorio portuense se informa a toda la ciudadanía que los espacios permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico y se realicen las inspecciones técnicas oportunas para confirmar que no existen riesgos antes de la reapertura.

En un comunicado, la Universidad de Cádiz ha explicado que la actividad lectiva por la mañana se mantiene con normalidad, aunque se seguirá la evolución de la situación y ha avisado de que se irán comunicando posibles cambios "con la mayor celeridad posible".

Aviso naranja por lluvias y amarillo por viento en Cádiz

A la espera de la llegada de las lluvias, la provincia convive desde primera hora de la mañana con un fuerte viento de componente sur que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo por riesgos asociados a vendavales que pueden llegar a los 70 km/h en sus picos máximos. Esta intensidad podría dar pie a problemas con el arbolado en las localidades afectadas con el aviso o con instalaciones tipo marquesinas en la vía pública.

La lluvia tamién podría ser intensa, especialmente a partir de las 16:00 horas, en toda la provincia y venir acompañada de "tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados". Este es el motivo por el que Aemet activará el aviso de color naranja, riesgo importante, por situaciones de riesgo para los ciudadanos asociadas a estas precipitaciones.

Tanto el aviso amarillo como el naranja estarán activos, por ahora, hasta las 22:00 horas de este noche del 5 de noviembre, sin que por el momento se prevea ningún aviso para el jueves 6.