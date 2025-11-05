El Ayuntamiento de El Puerto cierra los parques e instalaciones deportivas este miércoles tarde por los avisos meteorológicos adversos

El Ayuntamiento de El Puerto ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos e instalaciones deportivas municipales durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, ante la alerta naranja de AEMET por lluvias y aviso amarillo por viento y tormentas.

La medida responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto se informa a toda la ciudadanía que los espacios permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico y se realicen las inspecciones técnicas oportunas para confirmar que no existen riesgos antes de la reapertura.

La decisión se adopta debido a que la AEMET ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas y aviso amarillo por viento este miércoles, entre las 16:00 y las 22:00 horas. En concreto, el aviso naranja se establece ante el riesgo de precipitación acumulada de 30 mm en una hora, además de no descartarse la formación de tornados y las tormentas, con abundante aparato eléctrico.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con vientos de componente sur, lo que incrementa la probabilidad de caídas de ramas, árboles u otros elementos urbanos.

El Ayuntamiento recomienda a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos y actividades al aire libre en la franja horaria señalada y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales.