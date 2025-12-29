Aurelio Rojas, cardiólogo, desvela cuál es la mejor fruta antiestrés: "Salud en cada mordisco"

Vivir acelerados, con cansancio constante y sensación de estrés se ha convertido en algo casi cotidiano. Lo que muchos desconocen es que una parte de la solución puede encontrarse en un gesto tan simple como abrir la nevera. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha señalado cuáles son las frutas más eficaces para combatir el estrés, mejorar el estado de ánimo y recuperar energía, basándose en evidencia científica reciente.

El especialista lo resume de forma clara: "Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo 4 días, sobre todo si sufres de estrés y ansiedad. Es una bomba biológica natural, vitamina C altísima, fibra que regula tu sistema digestivo y tu eje intestino-cerebro, elevados niveles de potasio y antioxidantes que contrarrestan la inflamación del estrés". Por eso, en uno de sus últimos vídeos en redes sociales, ha querido compartir una lista práctica y directa con las cinco frutas más potentes contra el estrés, ordenadas de menor a mayor efecto.

Las frutas que ayudan a reducir el estrés

En el quinto puesto aparecen los arándanos, ricos en antocianinas. Según explica Rojas, estos compuestos ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada al estrés crónico y contribuyen a mejorar la función cognitiva en momentos de fatiga mental. Una opción sencilla para quienes buscan proteger su salud cerebral en etapas de sobrecarga.

La cuarta posición la ocupan la naranja y los cítricos en general. La clave está en su alto contenido en vitamina C. "Los estudios clásicos muestran que la vitamina C reduce el cortisol tras situaciones de estrés", recuerda el cardiólogo, además de reforzar la respuesta inmunitaria cuando el estrés se mantiene en el tiempo.

El plátano se sitúa en el tercer lugar gracias a su aporte de potasio y triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina. Esta combinación ayuda a regular el sistema nervioso y a mejorar el estado de ánimo cuando aparecen la tensión o la ansiedad, especialmente en jornadas exigentes.

Aguacate y kiwi: las frutas que marcan la diferencia

En segundo lugar aparece el aguacate, una fruta que a menudo no se asocia con el bienestar emocional. Sin embargo, es rica en grasas monoinsaturadas y vitamina B6, fundamentales para la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA. Además, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, evitando picos que se traducen en más nerviosismo y fatiga.

Pero es el kiwi el que lidera con claridad este ranking. Para Aurelio Rojas, es "el rey actual de la evidencia científica". Su combinación de vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes ha demostrado beneficios sorprendentes en estudios recientes. “En solo cuatro días mejora el estado de ánimo y la vitalidad”, señala el cardiólogo.

Los datos van más allá: tras dos semanas de consumo regular, el kiwi puede reducir el estrés, la fatiga y mejorar el bienestar general hasta en un 60 %. Un efecto que, según explica, supera incluso al de la suplementación aislada con vitamina C.

Una estrategia sencilla, diaria y sin efectos secundarios

Rojas insiste en que no se trata de soluciones milagro, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. "Es una estrategia diaria que funciona, es barata, rápida y no tiene efectos secundarios", afirma. Incorporar estas frutas en el día a día puede convertirse en un apoyo real para quienes viven bajo presión constante.

En un contexto en el que el estrés se ha normalizado, pequeños cambios en la alimentación pueden marcar la diferencia. A veces, la clave no está en hacer más, sino en elegir mejor qué SE PONE en el plato.