Aurelio Rojas, cardiólogo: "Estos son los seis peores alimentos para tu corazón"

Cuidarse es más accesible de lo que parece, no se trata de hacer ejercicio simplemente, sino de complementarlo con una dieta saludable que esté basada en la comida real y con "pocos ingredientes". Aurelio Rojas, cardiólogo, ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que alerta de que "la mayoría de personas que veo en consulta con hipertensión, triglicéridos altos, inflamación crónica o grasa visceral… comparten un patrón: abusan de alimentos que parecen 'normales', pero castigan tu corazón cada día".

Este grupo de alimentos los ha resumido el doctor Rojas en seis grupos y es que aunque estén en todos los supermercados y en la mayoría de las casas, lo cierto es que pueden tener efectos adversos en la salud cardiovascular a largo plazo.

Procesados cárnicos (salchichas, fiambres…)

Rojas señala los embutidos y fiambres procesados como uno de los principales enemigos del corazón: "aumentan el riesgo cardiovascular por nitritos y sodio". Consumirlos de manera diaria supone un incremento de padecer cáncer en el futuro. "Una sola salchicha tiene hasta 900 miligramos de sodio. Es la mitad de lo que se recomienda tomar al día".

Salsas azucaradas (kétchup, barbacoa)

Rojas advierte del riesgo que suponen las salsas con alto contenido de azúcar: "elevan glucosa e insulina y generan inflamación". Es decir, disparan respuestas metabólicas que pueden derivar en resistencia a la insulina, inflamación crónica o grasa visceral —factores todos que "castigan el corazón cada día".

Cereales ultraprocesados

Aurelio Rojas afirma que el consumo frecuente de este tipo de cereales pueden llegar a afectar a la cración de grasa visceral, que es la realmente peligrosa, además dejan hambriento al rato a la persona que los consume. Llegan a provocar "picos glucémicos comparables a un refresco" e incluso "Un cuenco de cereales puede llevar más azúcar que una lata de un refresco".

Leches vegetales saborizadas

Aunque suene saludable, Rojas advierte que muchas de estas bebidas "llevan más azúcar de lo que imaginas". Añaden dulzor y calorías sin aportar los beneficios de una dieta basada en alimentos completos.

Productos “light” (bajos en grasa pero con azúcar)

El problema está en lo que no se ve. "Muchos productos light son light en grasa, pero no en azúcar", advierte Rojas. "Los yogures light pueden llegar a tener incluso más azúcar que una galleta".

En la frecuencia está la clave

El cardiólogo no habla de que haya que "prohibir" alimentos, todos se pueden comer de manera puntual. Lo que sí que pone en el foco es la periodicidad con la que se ingieren este tipo de alimentos. "Puntualmente, no pasa nada. Cada día, sí".

Su recomendación es basar las comidas en alimentos que sean reales, naturales y lo menos procesados posibles, pudiendo añadir de manera puntual algunos de los alimentos procesados mencionados anteriormente, sin que supongan un grave riesgo para la salud cardiovascular.