Aurelio Rojas, cardiólogo: "Estos son los tres errores más comunes al tomar creatina"

El cardiólogo Aurelio Rojas se ha convertido en uno de los profesionales sanitarios más seguidos en redes sociales gracias a su capacidad para divulgar con rigor temas de salud que generan dudas en el día a día. En su último vídeo en Instagram, que ya acumula miles de reproducciones, Rojas explica cuáles son los tres errores más comunes que cometen las personas al tomar creatina, uno de los suplementos más populares entre deportistas y cada vez más utilizado por personas mayores o con fatiga crónica.

El especialista recuerda que "la creatina es segura y eficaz si se utiliza correctamente", pero advierte que su mal uso puede llevar a no obtener resultados o incluso a experimentar efectos adversos leves, como molestias digestivas o retención de líquidos. Por ello, el cardiólogo recomienda informarse bien antes de comenzar a tomarla y hacerlo siempre bajo supervisión médica o de un profesional de la salud.

Tomarla los días de entrenamiento

Este suplemento no sólo es necesario tomarlo los días en los que se va a ir al gimnasio, sino que es importante tener regularidad a la hora de ingerirlo. "La mayoría piensa en la creatina como un suplemento que se toma solo el día de hacer deporte, pero su mecanismo es muy diferente", explica Rojas.

La creatina aumenta las reservas de fosfocreatina en las células, especialmente en músculos y cerebro, para optimizar la producción de energía. Por esta razón es importante usarla a diario y no sólo cuando se va a ir a entrenar, incluso en los días de descanso es necesasrio tomarla para sacarle el máximo rendimiento.

No hidratarse correctamente

Uno de los errores más comunes que se cometen cuando una persona está tomando la creatina es que no bebe la cantidad que debe de agua. Este suplemento necesita una correcta hidratación para evitar así efectos adversos.

"Multiplica tu peso por 40 y el resultado es los mililitros de agua que debes de beber al día si estás tomando creatina", comenta el cardiólogo en su vídeo. En caso de no seguir las pautas indicadas es bastante probable que la persona afectada pueda tener riesgo de sufrir calambres, problemas renales, mareos o incluso molestias digestivas.

Exceso de creatina

Hay quienes no miden las cantidades de creatina que ingieren y consideran que cuanto más tomen, mejores serán los resultados, pero nada más lejos de la realidad. El músculo tiene un límite de saturación y los excesos de sustancia se eliminan a través de la orina. Si no se está tomando más cantidad de la necesaria puede derivar en problemas estomacales.

"La forma y la dosis más estudiada es de 3 a 5 gramos de creatina monohidrato al día, preferiblemente junto con la comida para mejorar su absorción", recomienda Aurelio Rojas en su vídeo.

Un suplemento con evidencia, pero no para todo el mundo

Aurelio Rojas concluye que la creatina "es uno de los suplementos más estudiados y seguros" si se utiliza correctamente, pero insiste en que debe integrarse en un estilo de vida saludable, con buena alimentación y ejercicio regular.