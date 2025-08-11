Aurelio Rojas, cardiólogo: "Besar reduce los dolores de cabeza, regula el colesterol y quema calorías"

Besar es un acto de amor y de afecto que se practica de manera diaria, entre padres e hijos, amigos, conocidos y por supuesto, entre las parejas. Esta muestra de afecta tiene una gran cantidad de efectos beneficiosos para la salud y es que desencadena reacciones físicas y químicas que son muy positivas para el ser humano. Aurelio Rojas, cardiólogo, asegura que "lo vas a descubrir no es poesía, es ciencia", asegura en un vídeo en Instagram. Entre sus efectos positivos: reducir el estrés, mejorar la circulación, aliviar el dolor y hasta quemar calorías.

Un beso apasionado provoca la liberación de endorfinas y oxitocina, hormonas que elevan el ánimo y fortalecen los vínculos afectivos. También disminuye el cortisol, reduciendo la tensión y el nerviosismo. Y no solo eso: puede ayudar a bajar la presión arterial y a regular los niveles de colesterol.

Besar beneficia al corazón y la circulación

Rojas recuerda que besar acelera el ritmo cardíaco y estimula el flujo sanguíneo, lo que favorece la salud del sistema circulatorio. Además, la relajación de los vasos sanguíneos ayuda a controlar la tensión. Un estudio de Biological Psychology (2005) confirmó que las muestras frecuentes de afecto mejoran la presión arterial y el bienestar general.

Besarse tiene un impacto muy potente tanto en la cara como en el cuerpo porque se activan más de 30 músculos faciales y varios del cuello, esto supone una mejora en la tonificación de estos músculos y repercutirá de manera positiva para la cara y el cuello, ya que lucirán mucho más jóvenes, así lo asegura el cardiólogo Aurelio Rojas.

El mejor antiestrés natural

Besar supone que haya una bajada de cortisol y se produzca un aumento de las hormonas del placer, por lo que un beso se convierte en la herramienta perfecta para rebajar el estrés diario. Además, la oxitocina fomenta la confianza y la conexión emocional, fortaleciendo las relaciones y reduciendo la sensación de soledad.

Según Aurelio Rojas, las personas que se besan de manera regular tienen "Menos estrés, sus relaciones son mucho más satisfactorias y sus niveles de colesterol eran menores. Incluso disminuyen los dolores de cabeza, los dolores menstruales y ayudan a la presión arterial".

Las afirmaciones de Aurelio Rojas se apoyan en estudios como el de Wlodarski y Dunbar (Archives of Sexual Behavior, 2015), que analizan cómo el beso influye en la elección de pareja y en el mantenimiento de relaciones. Otra investigación, de Floyd et al. (Western Journal of Communication, 2009), descubrió que las parejas que se besan más a menudo presentan menos estrés y mejores niveles de colesterol.