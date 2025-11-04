Así son Juanpi y Sandra, la pareja de Cádiz que participa en 'La isla de las tentaciones 9' y de la que ya se sabe una infidelidad

La nueva edición de La isla de las tentaciones ya ha estrenado su primer capítulo y, como era de esperar, ha vuelto a enganchar a miles de espectadores. Entre las cinco parejas protagonistas, hay una que está dando mucho de qué hablar: Juanpi y Sandra, una pareja gaditana que llega con una historia marcada por los celos, las infidelidades y las ganas de empezar de cero.

Él es Juan Pablo —más conocido como Juanpi—, de 28 años, natural de Los Barrios (Cádiz); y ella es Sandra, de 23, de Algeciras. Se conocieron por Instagram hace algo más de un año y medio, y lo que empezó como un "rollito" sin compromiso acabó convirtiéndose en una relación seria… aunque no exenta de problemas.

Una relación marcada por la desconfianza

Sandra reconoce que la confianza nunca ha sido su punto fuerte. Los celos la persiguen desde que supo que Juanpi fue infiel a su anterior pareja, una sombra que aún pesa en su relación. Por eso ha querido participar en el reality: para comprobar si su novio es capaz de mantenerse fiel, incluso rodeado de tentaciones.

"Quiero ver si puedo volver a confiar en él", ha confesado antes de entrar en la villa. Él, por su parte, asegura que llega dispuesto a demostrar que ha cambiado. "He sido infiel muchas veces, pero ahora quiero hacer las cosas bien", admite sin rodeos.

Juanpi, entre dos versiones de sí mismo

En su vídeo de presentación, Juanpi se define con dos personalidades: una buena y otra no tanto. "Tengo dos versiones: Juanpi, el romántico, y Juanpo, el que la lía", explica. Esa dualidad lo convierte en uno de los concursantes más imprevisibles de la edición.

Pero lo que más ha sorprendido a los seguidores del programa es su confesión: reconoció haber sido infiel a Sandra con otra chica, algo que ella todavía no sabe. Una revelación que promete convertirse en uno de los grandes giros de la temporada.

Sandra, decidida a no quedarse atrás

Sandra, que se define como "intensa y con carácter", no piensa permitir ni una falta de respeto. "Si me falla, que se prepare, porque me sale la fiera", advirtió en su entrada al programa. Con su temperamento y su desconfianza, promete protagonizar algunos de los momentos más tensos del reality.

Aun así, asegura que su objetivo no es vengarse ni montar espectáculo, sino poner a prueba su relación de verdad. "Si salimos juntos, será porque estamos hechos el uno para el otro", dijo en su presentación.

Una prueba extrema para el amor gaditano

Con esta premisa, la pareja se enfrenta a un reto que podría cambiarlo todo. En esta novena edición, el programa ha introducido nuevas normas y giros: pantallas sorpresa que muestran lo que ocurre en la otra villa, vídeos que pueden verse o no bajo elección y tentadores dispuestos a romper cualquier vínculo.

No es la primera vez que la provincia de Cádiz da una pareja como concursantes de este programa. En su día acudieron Lucía Sánchez y Manuel Rodríguez, fue la de Puerto Real la que se hizo muy viral con su mítica frase: "Manuel, la manita relajá". En esta ocasión los encargados de representar a Cádiz son Juanpi y Sandra y el carácter explosivo de ambos les dan un sello propio dentro del grupo de concursantes.

¿Resistirán la tentación o caerán en ella?

Entre confesiones, celos y promesas de cambio, la pareja gaditana se perfila como una de las más seguidas de La isla de las tentaciones 9. Él busca redención; ella, tranquilidad. Ambos saben que el amor no siempre sobrevive a la exposición mediática.

El público ya ha tomado partido: Juanpi y Sandra han llegado pisando fuerte, y su historia promete emociones, lágrimas y algún que otro escándalo. La pregunta ahora es inevitable: ¿saldrán más fuertes… o será el fin de su relación bajo el sol de República Dominicana?