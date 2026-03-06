Así es Alex de la Croix, la concursante gaditana de 'Supervivientes 2026'

La nueva edición de Supervivientes 2026 ya está en marcha y entre los nombres que más curiosidad están despertando aparece el de Alex de la Croix, una artista gaditana nacida en Puerto Real que ha construido una trayectoria muy singular dentro del panorama cultural español.

Actriz, creadora audiovisual, modelo y activista, la concursante aterriza en el popular reality de Telecinco con la intención de afrontar una de las experiencias televisivas más exigentes y mediáticas de la televisión.

Su presencia en el concurso no ha pasado desapercibida desde el primer momento. En una edición marcada por perfiles muy distintos, la participación de esta creadora vinculada al cine, la moda y el activismo cultural añade un perfil poco habitual al casting del programa que se graba en Honduras.

De Puerto Real al mundo cultural

La historia de Alex de la Croix comienza en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, donde nació en 1993. Desde muy joven mostró interés por el arte, el cine y las formas de expresión creativa.

Tras dejar su ciudad natal decidió trasladarse primero a Sevilla para estudiar Comunicación Audiovisual, una etapa que marcaría el inicio de su camino dentro del sector cultural. Más tarde continuó su desarrollo profesional en Madrid, donde comenzó a involucrarse en diferentes proyectos creativos vinculados al audiovisual.

Durante esos primeros años empezó a dirigir y participar en cortometrajes y proyectos experimentales, moviéndose especialmente en el ámbito cultural alternativo. Al mismo tiempo trabajó como modelo en diferentes campañas de moda, esto le permitió ampliar su presencia dentro del sector artístico.

Poco a poco, su nombre empezó a sonar en determinados círculos culturales, especialmente dentro del panorama artístico queer y contemporáneo en España, donde ha participado en proyectos cinematográficos, exposiciones y festivales.

Sus primeros pasos en cine y televisión

El salto a una mayor popularidad llegó en los últimos años gracias a su presencia en distintos proyectos audiovisuales. Alex de la Croix ha participado en videoclips de artistas como Sen Senra o Samantha Hudson, colaboraciones que contribuyeron a ampliar su visibilidad.

También formó parte del reparto de la película Rainbow, dirigida por Paco León, una producción que reinterpretaba el clásico de El mago de Oz desde una mirada moderna y visualmente muy marcada.

Su presencia en televisión llegó poco después con una aparición en la temporada 13 de la popular serie La que se avecina. En esta ficción interpretó a Karma, un personaje vinculado al universo de las redes sociales que compartía piso con otros protagonistas de la comedia.

Otro de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en la película Te estoy amando locamente, donde su trabajo como actriz fue reconocido con una nominación a Mejor Actriz Revelación en los Premios Carmen del Cine Andaluz.

De 'Pekín Express' a 'Supervivientes'

Antes de dar el salto al programa de Telecinco, Alex de la Croix ya había pasado por un reality televisivo. En 2024 participó en Pekín Express, donde concursó junto a su amigo Guillermo Duque.

La pareja consiguió llegar hasta la final del programa, terminando en tercera posición, una experiencia que le permitió darse a conocer ante el gran público. Aquella aventura televisiva demostró su capacidad para adaptarse a situaciones exigentes, convivir bajo presión y afrontar retos físicos y emocionales.

Ahora el desafío es mucho mayor. Supervivientes pone a prueba la resistencia física, la convivencia y la capacidad de adaptación en condiciones extremas. Hambre, pruebas físicas, nominaciones y supervivencia real en plena naturaleza. Y ahí es donde la gaditana quiere demostrar de qué es capaz.

Una artista con discurso propio

Más allá de su trayectoria profesional, Alex de la Croix también se ha dado a conocer por su activismo cultural y su defensa de la diversidad y la identidad de género.

En numerosas entrevistas ha explicado que su trabajo artístico busca reflexionar sobre la identidad, el género y la libertad de expresión, cuestiones que forman parte tanto de su vida personal como de su creación.

Ese perfil creativo y reivindicativo es precisamente lo que ha generado más expectación en torno a su participación en el reality. Muchos seguidores del programa consideran que puede convertirse en uno de los personajes más comentados de la edición.

Con una trayectoria poco convencional para este tipo de formatos televisivos, la gaditana Alex de la Croix afronta ahora el mayor escaparate mediático de su carrera. La aventura en Honduras acaba de empezar y promete dar mucho que hablar.