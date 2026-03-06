Andy Morales aclara su situación económica y la venta de entradas tras la cancelación de dos conciertos: "Estoy contento y nervioso"

El cantante gaditano Andy Morales ha querido salir al paso de las informaciones que han circulado en los últimos días tras la cancelación de dos conciertos de su gira. El artista ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aclara su situación económica, habla con naturalidad de la venta de entradas y transmite tranquilidad ante el inicio de los próximos espectáculos.

El mensaje llega después de que se generara cierta polémica en la que se aseguraba que económicamente estaba mal y que la gira peligraba debido a la escasa venta de entradas. Esto lo afirmó un un periodista del programa El tiempo justo, que apuntaba a que el artista podría no atravesar su mejor momento económico. El debate ha surgido justo antes del comienzo de su gira y el estreno de su nuevo disco Solo.

Después de que se formase tanto revuelo, Andy Morales ha querido ofrecer su propia versión y dejar claro que su realidad es muy distinta a la que se ha insinuado. "Gracias a Dios, económicamente estoy muy bien", explica en el vídeo compartido con sus seguidores, en el que también reconoce que vive estos días con una mezcla de ilusión y nervios ante el inicio de los conciertos.

El arranque de la gira y la venta de entradas

Andy Morales comienza este 6 de marzo en La Línea de la Concepción, donde el teatro está prácticamente lleno para el primer concierto de su nueva gira. Aun así, el gaditano ha reconocido con total naturalidad que la venta de entradas no está yendo al ritmo que esperaba, algo que considera normal teniendo en cuenta el momento en el que llega el nuevo trabajo discográfico.

"Las entradas no están yendo como esperaba, pero el disco sale esta misma noche y si pretendíamos que sin sacar el disco se fuesen a llenar los recintos, iba a ser todo muy fácil. Demasiado bonito está siendo lo tranquilo y feliz que soy", explica.

El artista recuerda que el disco acaba de salir al mercado y que confía en que el interés por los conciertos vaya creciendo a medida que el público empiece a escuchar las nuevas canciones. En su opinión, la música en directo requiere paciencia y constancia.

Por eso, el cantante insiste en que esta etapa hay que afrontarla con calma. Para él, la gira es "una carrera de fondo" en la que lo importante es mantener la tranquilidad y seguir trabajando.

Andy se muestra tranquilo

En el mismo vídeo, Andy Morales también ha querido responder a los comentarios sobre su situación económica, un asunto que ha sido objeto de especulación en algunos programas durante los últimos días. El cantante ha sido claro al respecto y asegura que vive con estabilidad. "Me va muy bien. Estoy muy tranquilo y muy feliz", afirma.

Andy explica además que nunca ha sido una persona a la que le guste exhibir lo que tiene. "No soy un tío material. No enseño lo que compro o dejo de comprar, pero tengo cuatro coches en mi casa y no me gusta presumir de eso", comenta.

Para el gaditano, lo más importante en este momento es poder disfrutar de una etapa en la que se siente más sereno y centrado en la música, lejos de otras tensiones que ha vivido en el pasado.

Andy aprovecha para lanzar un dardo a Lucas

Durante su intervención, Andy Morales también ha hecho referencia a la polémica sobre algunas canciones de la etapa del dúo Andy y Lucas, un asunto que ha generado debate desde que ambos artistas emprendieron caminos profesionales diferentes.

En el vídeo recuerda que en los conciertos interpretará algunos de los grandes éxitos que marcaron aquella etapa. "Vamos a hacer el disco entero pero también canciones del pasado como ‘Son de amores’, ‘Tanto la quería’, ‘Abuelo’, ‘Quiéreme’, ‘En tu ventana’, que son mías", explica.

Con estas palabras, el artista deja entrever su posición respecto a la discusión sobre los derechos de esas canciones, después de que Lucas afirmara en su día que él no podía interpretarlas porque no tenía los derechos.

Un espectáculo que mezcla pasado y presente

El cantante asegura que el concierto de La Línea de la Concepción será una noche especial en la que se mezclará el nuevo trabajo con los temas que le dieron popularidad. "Mañana La Línea de la Concepción va a estar casi lleno, vamos a disfrutar como enanos, van a estar amigos, amigas, fans, tenemos un espectáculo muy bonito. Vamos a hacer el disco entero pero también canciones del pasado", explica.

Lejos de mostrarse preocupado por la polémica, Andy Morales reconoce incluso que el debate mediático puede terminar ayudando a que más gente se interese por los conciertos. De hecho, ha pedido a los medios que sigan "haciendo ruido", ya que considera que toda esta atención también puede favorecer la venta de entradas.

El vídeo termina con una reflexión personal sobre su momento actual. "Estoy contento y nervioso, pero sobre todo tranquilo. No con lo que estaba antes, que era un numerito de los gordos, tila para dormir", concluye el artista en el mensaje que ha compartido con sus seguidores.