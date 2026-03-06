Chorreón de barro para José Manuel Soto, que supera a Chelo García Cortés, y ya al borde de la eliminación en 'Supervivientes'

La edición de Supervivientes 2026 ha arrancado con fuerza y con los ánimos de una nueva presentadora, María Lamela, que ha dado un nuevo estilo a la conducción del reality nada más aterrizar en Honduras. Complicidad con Jorge Javier Vázquez digna de un match. MIentras, los ojos puestos en el más veterano. A sus casi 65 años, que cumple la semana pasada, José Manuel Soto luce buena forma física pero no anda bien de relaciones públicas porque ha sido nominado en la primera noche, recién estrenada en la palapa. A ver si es capaz de acercarse a la final tal como sucedió hace 22 años.

Nos ha dejando ya instantáneas sobrecogedoras como su zambullida en el barro que nos recordaba (y superaba) la memorable aparición ocre de Chelo García Cortés. En la llamada Batalla contra el Océano no tenía nada que hacer frente a un deportista como Toni Elías.

José Manuel Soto cae al barro / Mediaset

El cantante sevillano regresaba a la aventura con la vitola de veterano y ha vivido así una noche agridulce: de la euforia de su buen salto al vacío a convertirse en el primer gran señalado de la palapa. Soto no solo ha quedado encuadrado en el equipo perdedor y en Playa Derrota (no Playa de Rota, que hubiera sido mejor), sino que ha recibido una "lluvia" de votos de sus compañeros de 'derrota', convirtiéndose en el primer nominado de grupo de la edición. "Mira qué bien, a la primera...", reaccionaba con ironía el artista ante un Jorge Javier Vázquez que no perdía detalle de ironía. Por cierto, a los 18 participantes anunciados se ha incorporado a última hora Almudena Porras, de La isla de las tentaciones, como sorpresa gratificante para los cafeteros de Telecinco.

La gala, conducida con entusiasmo por María Lamela desde la isla, presentó el juego de arranque. En la Batalla contra el Océano' los robinsones se enfrentan a un circuito de plataformas de salto, puentes colgantes resbaladizos, balancines y el tobogán. El objetivo final: trepar una estructura, encender una antorcha y desvelar, mediante cápsulas de humo, si pertenecerían al equipo azul (como perdedores, sobre todo) o al rojo.

El fango fue el gran protagonista y el mayor enemigo de Maica Benedicto. La concursante protagonizó el momento angustioso de la noche al terminar el circuito gritando desesperada: "¡Mis ojos! ¡Me muero! ¿Por qué tenemos que poner barro en una isla desierta?". Entre risas, Vázquez trató de calmar a una Maica que no lograba entender la presencia de lodo entre tanta arena y agua.

División de grupos y destinos enfrentados

Tras el recuento de tiempos, la suerte quedó echada. El equipo rojo, liderado por un rapidísimo Gerard Arias, se impuso con un tiempo total de 26:07, conquistando los privilegios de Playa Victoria (mejores recursos y facilidades de pesca). Por el contrario, el equipo azul, capitaneado por Jaime Astrain, tardó 30:54, viéndose relegado a la austeridad de Playa Derrota.

Equipo Rojo (Playa Victoria)

Equipo Azul (Playa Derrota)

Gerard (Líder), Álex, Alejandra, Teresa, Paola, Toni, Ivonne, Alvar y Alberto.

Jaime (Líder), Ingrid, Alba, Maica, Claudia, Gabriela, José Manuel, Marisa y Aratz.

Con el encendido de la palapa llegaron los primeros cuchillos largos. En Playa Derrota, la mayoría del grupo (Claudia, Gabriela, Alba, Ingrid y Aratz) apuntó directamente a José Manuel Soto, alegando falta de afinidad o contacto previo. El líder, Jaime Astrain, terminó de cerrar la lista nominando directamente a Marisa Jara por considerarla el eslabón más débil físicamente en la prueba inicial.

En Playa Victoria, la situación fue más dividida. Álex Ghita salió como nominado del grupo tras recibir los votos de Alberto, Paola y Alvar, quienes cuestionaron su actitud. El entrenador personal no se mordió la lengua: "Intentar quitarte a alguien que puede ser líder está bien estudiado". Finalmente, el líder Gerard Arias otorgó su nominación directa a Toni Elías, justificando su decisión en la falta de trato.

Los espectadores ya pueden votar en la aplicación oficial para salvar a su favorito de este cuarteto: