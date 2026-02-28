Arranca la primavera meteorológica tras un invierno marcado por la situación inédita a nivel mundial vivida en Grazalema

Vecinos de Grazalema corren por una de las calles inundadas de la localidad.

La primavera meteorológica, que abarca el trimestre completo de marzo a mayo, comenzará este domingo, dando fin a un invierno marcado por un tren de borrascas y precipitaciones intensas en numerosas zonas del país, e inéditas incluso en zonas del sur como en Grazalema, hasta el punto de su desalojo integral por movimientos de tierra.

A diferencia de la primavera astronómica, que comenzará el 20 de marzo con el equinoccio y que se determina según la posición del Sol, la primavera meteorológica se establece por meses completos, lo que permite comparar más fácilmente los datos climáticos y realizar estudios estadísticos.

Este sábado concluirá el invierno meteorológico (diciembre-enero-febrero) que ha sido extraordinariamente lluvioso aunque salpicado en sus últimos días por un tiempo primaveral anómalo paras las fechas, con abundante sol y temperaturas más propias de abril que de finales de febrero.

Este fin de semana sin embargo cambiará el tiempo por el paso de un frente que dejará lluvias en el noroeste y este del territorio junto con una masa de aire más frío que hará descender los registros térmicos.

En los últimos meses, sucesivas borrascas han barrido el país contribuyendo a recuperar los niveles de agua de unos embalses que en muchos casos presentaban un déficit acusado y que ahora rebosan incluso en territorios recientemente castigados por sequías severas como Cataluña y Andalucía, tal y como ha recogido Efe.

Entre diciembre y febrero, coincidiendo con los meses del invierno meteorológico, han sido trece las borrascas de alto impacto que han sacudido al país; la última con el nombre de Pedro, convertida no obstante en la decimosexta desde el inicio de la temporada, en el mes de octubre.

Entre el 16 de diciembre del año pasado y el 14 de febrero, la estación meteorológica de Grazalema, ha rebasado los 3.000 litros por metro cuadrado de acumulación de precipitación

Un fenómeno sin parangón en casi todo el planeta

Dicha circunstancia es "inédita" a nivel estatal y probablemente, también sin parangón en el resto del continente europeo y buena parte de las latitudes medias del planeta, según la Aemet.

El inicio del año en España ha sido especialmente lluvioso. Entre el 1 de enero y el 25 de febrero, se han acumulado en la España peninsular 234 litros por metro cuadrado, el doble de la media habitual para los dos primeros meses del año, según datos difundidos este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otra parte, los datos del año hidrológico, que comenzó en octubre, confirman asimismo el carácter húmedo de los últimos meses.

Hasta el 24 de febrero de este año, las precipitaciones acumuladas a nivel nacional se sitúan en torno a un 38 % por encima del promedio habitual en dicho período, alcanzando los 463 litros por metro cuadrado frente a los 336 litros habituales, según el último resumen de evolución facilitado por la Aemet.

Las precipitaciones superan los valores normales en esos meses del período de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, con las excepciones de una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta el País Vasco y de un área reducida en el interior de Aragón.

Destacan especialmente el suroeste de la península, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea o el delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos.