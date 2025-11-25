La Armada de EEUU ofrece empleos en la Base de Rota por hasta más de 90.000 dólares al año: de técnico en un buque de guerra a dependiente en una tienda

La Armada de Estados Unidos publica las ofertas de trabajo disponibles en la Base de Rota, uno de sus enclaves militares más importantes en el mundo y pieza clave de la OTAN. A través de su portal oficial de empleo Usajobs, EEUU ofrece 17 empleos indefinidos y parciales destinados tanto a soldados como a personal civil. Los salarios ofertados dependen de la especialización del puesto y de la temporalidad. El empleo con un salario más alto disponible en la Base de Rota supera los 70.000 dólares anuales.

La mayoría de trabajos que el Gobierno de EEUU tiene publicados en Usajobs son para civiles, familiares de los soldados destinados a esta base situada en la provincia de Cádiz. En la actualidad, los empleos disponibles van desde asistentes educativos hasta dependientes de tiendas pasando por banquero. Muchos de estas vacantes están disponibles para casi todas las bases que tiene EEUU en Europa.

A estos empleos pueden optar ciudadanos estadounidenses inscritas en la oferta de empleo a través de la agencia de contratación que promocionase el puesto, familiares de militares o exsoldados y otros empleados federales de EEUU que hayan trabajado ya en el extranjero. Por lo que estos puestos de trabajo en la Base de Rota que ofrece EEUU solo son para sus ciudadanos.

Los empleos que ofrece la Armada de EEUU en la Base de Rota con el salario más alto

El puesto de trabajo con el sueldo más alto es de técnico en electrónica para trabajar buques de guerra de la Armada de EEUU en la Base de Rota. Este trabajo indefinido a tiempo completo, con opción a teletrabajo algunos días, tiene un salario de entre 75.706 dólares y 98.422 dólares anuales. Concretamente, este empleo consiste en supervisar y reparar los sistemas de lanzamiento vertical MK-41 a bordo de los buques de la Armada estadounidense.

El otro empleo con un salario más alto es uno de coordinador de vida laboral y familiar, un tipo de puesto para asesorar, informar y gestionar a soldados y familiares acerca de los programas que tienen disponibles en la Base de Rota. Por este trabajo, EEUU ofrece entre 52.205 dólares y 67.875 dólares.

Estos son las ofertas de empleo disponibles en la Base de Rota: