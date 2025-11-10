Antoñito Molina sorprende a una abuela de 90 años: "Carmen ha sido lo mejor de estos conciertos por el norte"

Antoñito Molina ha vuelto a demostrar que su conexión con el público va mucho más allá del escenario. En plena gira por el norte de España, el cantante gaditano sorprendió a una abuela de 90 años llamada Carmen, una seguidora que se había quedado sin poder asistir a su concierto en Valladolid. Lo que empezó como un gesto espontáneo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables de toda la gira.

Una historia que nació en redes sociales

Todo comenzó cuando la nieta de Carmen escribió al artista para contarle que su abuela, fan de su música, no asistiría finalmente al concierto porque "no le apetecía del todo". "Supongo que cosas de abuelas y de personas auténticas", escribió Molina en su publicación de Instagram, que ya acumula miles de reacciones.

El cantante, muy activo en redes, leyó el mensaje y decidió actuar. "Me di cuenta de que la residencia donde se encontraba la abuela Carmen estaba solo a tres minutos de donde tocábamos en Valladolid, así que decidí presentarme allí", relató el gaditano.

Una visita inesperada y un momento para recordar

Antoñito Molina no dudó en desplazarse hasta la residencia y convencer personalmente a la mujer para que se acercara al recinto. "No me digáis cómo, pero la convencí para que viniera a la prueba de sonido y cantarle unas poquitas de canciones para ella y su familia", explicó el artista.

Lo que no esperaba era que Carmen acabaría quedándose al concierto completo. "Pues no sé qué pasó, que cuando salí a cantar estaba allí. Había decidido quedarse al concierto… Qué suerte la mía", escribió emocionado. El público de Valladolid también vivió el momento con ternura al ver a la abuela entre los asistentes.

"Eres de las cosas más bonitas que me ha pasado este año"

El cantante dedicó unas palabras especialmente cariñosas a la protagonista de esta historia: "La abuela Carmen no es muy de Instagram, así que supongo que esto no lo leerá, o lo mismo sí, porque su nieta se lo cuente. Pero quiero decirte que eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en este año tan bonito. Te quiero, Carmen, gracias".

El gesto de Antoñito Molina ha emocionado a miles de seguidores, que han llenado las redes de comentarios de admiración por su cercanía y humanidad. Muchos destacan que el artista "nunca pierde la sencillez" y que "gestos como este demuestran el tipo de persona que es".

Un año de éxitos y cercanía

El gaditano continúa recorriendo España con su gira, en la que está cosechando llenos y grandes momentos con el público. Pero, como él mismo ha reconocido, lo vivido con Carmen ocupará un lugar especial en su memoria.

"Carmen ha sido lo mejor de estos conciertos por el norte", resumía el cantante. Un encuentro que, sin duda, reafirma su fama de artista cercano, agradecido y con los pies en la tierra, capaz de convertir una anécdota en una historia que ha conquistado a todo su público.