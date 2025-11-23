Andrés Millán, abogado laboralista: "Es mejor cobrar en 12 pagas porque el dinero vale más hoy que en seis meses"

El viral TikTok del abogado laboralista Andrés Millán ha reavivado un debate muy presente en la nómina del asalariado español: ¿es más conveniente cobrar el salario en 12 o en 14 pagas? Para Millán, conocido como @lawtips, la respuesta no solo es clara, sino que va más allá de la simple forma de pago: se trata de gestionar tu dinero de manera estratégica.

En su vídeo, Millán explica que, aunque muchas personas prefieren las 14 pagas extras, no hay ventaja real: el cómputo anual del salario debe ser idéntico según la ley, ya sea que se divida en 12 o 14 pagos. Eso significa que no se gana más por tener dos nóminas extra: simplemente se retrasa parte del dinero para recibirlo más adelante.

"Tanto si cobras en 12 pagas como en 14, el cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo. Si ganas 20.000 euros se tienen que pagar esos 20.000 euros, ya sea en 12 como en 14 pagas", afirma Millán en el vídeo. Además, el abogado asegura que no tiene mucho sentido cobrar en 14 pagar cuando se tiene una visión financiera ya que eso supone: "dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde".

En si en su ejemplo, alguien con un salario anual de 24.000 € cobraría 2.000 €/mes con 12 pagas, frente a 1.700 €/mes más dos extras si fuese en 14. Pero el núcleo de su argumento va más allá de simples cifras: el valor del dinero en el tiempo. Millán asegura que recibir antes el dinero permite invertirlo o colocarlo en activos que generen rentabilidad, algo que no es posible si parte queda retenida en la empresa. "El dinero vale más hoy que dentro de seis meses", insiste.

Esta es la visión de Andrés Millán

Incluso va un paso más lejos: afirma que lo ideal sería cobrar todo el sueldo de golpe, si fuese legal: "Si en enero me pudieran dar 15.000 €, y tengo al menos conocimientos financieros, sería lo ideal… así lo puedo poner en activos", dice Millán.

Para él, la preferencia generalizada por las 14 pagas refleja un déficit de educación financiera en España. "Nadie invierte el dinero, nadie se sabe administrar", lamenta, "simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece que es más".

Este mensaje ha resonado con fuerza entre sus seguidores en TikTok, donde Millán suma millones de visualizaciones. No obstante, no todos están de acuerdo. Hay quien valora las pagas extras precisamente por su carácter "extraordinario" en momentos clave, como las vacaciones o la navidad.

El consejo de Millán va dirigido especialmente a quienes tienen algo de conocimientos o interés en finanzas personales: recibir el dinero cuanto antes podría ser la clave para sacarle el máximo partido, en lugar de dejar parte retenida solo por la costumbre.