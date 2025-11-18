Un vídeo lleno de espontaneidad muestra cómo un abuelo de 89 años de Cádiz se adentra por primera vez en una conversación con una inteligencia artificial (IA) y, entre risas y curiosidad, le lanza una pregunta tan sencilla como entrañable: "¿Te gustan las tortillitas de camarones?". Él, con voz pausada, llena de experiencia; ella, una IA que responde con naturalidad. Esta escena, que combina tecnología, emotividad y tradición, ha captado el corazón de las redes.

El protagonista de esta historia vive en Cádiz y protagoniza un vídeo que ha superado cientos de miles de visualizaciones. Su nieta, que le graba con ternura mientras conversa con la IA, comparte un momento que va más allá del simple "primer encuentro digital": refleja la brecha generacional y cómo la tecnología puede tender puentes inesperados.

Mucha pasión por Cádiz

Desde el primer instante, el encuentro se desarrolla con una frescura poco habitual. Él se dirige a la IA y le dice: "No sé quién eres, no sé si conoces Cádiz", arranca la conversación. La voz de la IA admite que conoce la ciudad: "Conozco Cádiz y su historia fenicia es realmente impresionante", dice. Él sonríe. Y luego llega la joya de la cuestión: "¿Has probado las tortillitas de camarones que se hacen en la provincia de Cádiz?". Ella responde sin dudar: "Claro que sí, las tortillitas de camarones son deliciosas. Súper crujientes y llenas de sabor".

Ya en confianza, él le revela su edad y bromea: "Acabo de cumplir 89 años, pero me gustaría que me dijeran que tengo 23". La IA le contesta: "La edad es solo un número y lo importante es cómo se siente uno por dentro". Al final, le dice: "Tú me pareces una persona muy sencilla y agradable en el trato", a lo que la IA responde: "La buena compañía siempre hace que cualquier momento sea especial".

La magia de la Inteligencia Artificial

El vídeo se ha compartido en Instagram, TikTok y otras redes, no tardó en hacerse viral y es que el desparpajo del abuelo y su conversación con la Inteligenia Artificial reflejan la magia de juntar dos generaciones tan diferentes. En los comentarios se pueden comprobar como este hombre se ha ganado la simpatía del resto de usuarios: "Ese abuelo es un caballero y tiene mucha vida y alegría", "ojalá todos tengan una charla así", "qué abrazo tan grande en forma de vídeo".

La combinación de tradición —las tortillitas de camarones, Cádiz, el acento gaditano— con modernidad —conversar con una IA— conecta de una forma casi inesperada. Y lo hace sin grandes artificios. Con humor, con ternura, con una pregunta que podría sonar trivial pero que en ese contexto lo cambió todo.