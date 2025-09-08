Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: "Estas cinco frases darán seguridad a tu hijo en su primer día de cole"

El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina y, con él, la mezcla de ilusión y nervios que viven miles de familias. Para los más pequeños, especialmente aquellos que se estrenan en el colegio, el primer día puede convertirse en una experiencia cargada de incertidumbre y miedos. En este contexto, el neuropsicólogo y escritor Álvaro Bilbao ha compartido en su perfil de Instagram cinco frases que los padres pueden utilizar para transmitir seguridad y confianza a sus hijos en un momento tan importante.

Bilbao, autor de referencia en educación y desarrollo infantil, insiste en que las palabras de los progenitores son determinantes para que los niños afronten la separación con menos angustia. A través de mensajes breves y sencillos, se les ayuda a comprender la situación y a reforzar su confianza.

1. "Luego vengo a buscarte"

El mayor temor de muchos niños pequeños es que sus padres no vuelvan. Según explica Bilbao, ellos viven el presente inmediato y no tienen una concepción clara del futuro. Por eso, recordarles de forma explícita que la separación es temporal resulta fundamental para que se sientan más tranquilos y seguros al entrar en clase.

2. "Sé que puedes conseguirlo"

La confianza de los padres actúa como un espejo para los hijos. Estas cuatro palabras, subraya el neuropsicólogo, tienen un gran valor porque transmiten la certeza de que el niño es capaz de afrontar el reto de empezar en el colegio. Más allá del contenido académico, el mensaje refuerza la autoestima y el sentimiento de competencia personal.

3. "(Nombre del profe) te va a ayudar"

Mencionar al profesor por su nombre ayuda a los pequeños a identificarlo como figura de referencia y de confianza. Para el especialista, esta frase es clave porque otorga legitimidad al docente como apoyo en caso de dudas o problemas, lo que aporta tranquilidad al niño y facilita su adaptación al entorno escolar.

4. "Es difícil separarse"

Reconocer las emociones también es importante. Cuando el niño muestre dudas o tristeza en el momento de la despedida, esta frase acompañada de un abrazo resulta muy eficaz. Según Bilbao, valida sus sentimientos sin minimizarlos ni negarlos. Al mismo tiempo, le permite al pequeño dar el siguiente paso por sí mismo, lo que fortalece su autonomía y resiliencia.

5. "Pásatelo genial"

El entusiasmo de los padres se contagia. Aunque el propio adulto pueda sentir cierta angustia al separarse, transmitir alegría y ánimo ayudará al niño a afrontar la jornada con una actitud positiva. Para Bilbao, este mensaje es sencillo pero decisivo: orienta la experiencia hacia lo divertido y refuerza el deseo de disfrutar del colegio.

Palabras que marcan la diferencia

El inicio de la etapa escolar supone un cambio trascendental para los niños y sus familias. Con estas frases, Álvaro Bilbao pretende ofrecer a los padres herramientas prácticas que alivien la ansiedad de la separación y refuercen la seguridad emocional de los pequeños. Un recordatorio de que, en ocasiones, unas pocas palabras pueden marcar la diferencia en cómo se vive uno de los días más importantes de la infancia.